Melodia împotriva abuzului și femicidului a ajuns virală

Olivia Addams a lansat recent piesa „Manifest”, un mesaj puternic împotriva violenței domestice și femicidului. Melodia vine într-un context social sensibil și se adresează direct femeilor care au trecut prin relații abuzive, invitând la conștientizare și solidaritate.

Videoclipul piesei a atras atenția publicului nu doar prin mesajul său, ci și prin prezența unor personalități cunoscute. Printre acestea se numără Emma de la ZU, influencerițele Lorena Vișan și Cesima, precum și actrița Anca Dinicu. Fiecare dintre ele interpretează cu emoție momente simbolice, contribuind la intensitatea vizuală și emoțională a clipului.

Piesa a fost bine primită de public, atingând deja 25.000 de vizualizări pe YouTube și devenind virală pe TikTok. Platformele de social media au amplificat mesajul piesei, iar utilizatorii au creat conținut inspirat de „Manifest”, transformând melodia într-un adevărat imn al solidarității împotriva violenței domestice.

În urmă cu ceva vreme, Olivia a transmis un mesaj puternic pentru victimele relațiilor toxice, încurajându-le să iasă din aceste contexte. Artista a spus că nicio femeie nu trebuie să trăiască în frică sau să accepte să fie jignită de un bărbat.

@oliviaaddamsÎntr-o țară în care se vorbește nonșalant, la un podcast urmărit de zeci de mii de oameni, despre cum îți abuzezi femeia acasă și despre cum le-ai abuzat și pe cele dinaintea ei… Într-o țară în care „o palmă” se dă „de control”… Într-o țară în care femicidul este în floare și, totuși, dacă ești abuzată, nu ai niciodată suficiente dovezi… CINE SARE PENTRU NOI? Acesta este un manifest prin care vreau să cer o țară sigură pentru femei. Frica răpește glasuri și transformă apeluri la 112 ratate în tragedii. Eu aleg să vorbesc și vă rog să o faceți și voi. Puterea abuzatorilor vine din tăcere și ignoranță. Eu spun NU abuzului.♬ original sound - Olivia Addams ⚡️