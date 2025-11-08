Melatonina, luată pentru insomnie, asociată cu risc mai mare de probleme cardiace și mortalitate. Studiu

Un studiu preliminar, prezentat la American Heart Association's Scientific Sessions 2025, sugerează că utilizarea pe termen lung a suplimentelor de melatonină, frecvent folosite pentru a trata insomnia, ar putea fi asociată cu un risc mai mare de diagnosticare a insuficienței cardiace, spitalizare din cauza acestei afecțiuni și mortalitate generală.

Evenimentul științific se desfășoară între 7 și 10 noiembrie la New Orleans și reprezintă unul dintre cele mai importante forumuri globale pentru schimbul de descoperiri și practici bazate pe dovezi în domeniul științelor cardiovasculare.

Melatonina este un hormon produs natural de glanda pineală și are un rol esențial în reglarea ciclului somn-veghe.

Nivelurile de melatonină cresc pe timp de noapte și scad în timpul zilei. Versiunile sintetice, chimic identice, sunt utilizate pe scară largă pentru tratarea insomniei și a tulburărilor de ritm circadian, precum jet lag-ul.

Aceste suplimente se găsesc fără prescripție medicală, iar reglementarea lor poate varia, ceea ce înseamnă că doza și puritatea pot diferi între branduri.

Cercetătorii au analizat dacă administrarea pe termen lung a melatoninei influențează riscul de insuficiență cardiacă la pacienții cu insomnie cronică.

Studiul a fost motivat de lipsa datelor privind siguranța cardiovasculară a suplimentelor de melatonină pe termen lung, în ciuda popularității acestora ca ajutor pentru somn.

„Suplimentele de melatonină sunt adesea considerate sigure, însă datele privind siguranța cardiovasculară pe termen lung lipsesc, ceea ce ne-a determinat să investigăm dacă utilizarea melatoninei modifică riscul de insuficiență cardiacă la pacienții cu insomnie cronică,” a declarat Ekenedilichukwu Nnadi, M.D., autor principal și rezident șef în medicina internă la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din Brooklyn, New York.

Conform statisticilor American Heart Association 2025, insuficiența cardiacă este o afecțiune în care inima nu mai poate pompa suficient sânge oxigenat pentru a asigura funcționarea optimă a organelor, afectând aproximativ 6,7 milioane de adulți în Statele Unite.

Cercetătorii au utilizat baza de date internațională TriNetX Global Research Network, analizând cinci ani de date electronice privind sănătatea adulților cu insomnie cronică care au avut înregistrată administrarea melatoninei pe cel puțin un an.

âersoanele care nu au avut niciodată melatonină în fișele medicale au format grupul de control.

Au fost excluși participanții care:

Aveau diagnostic de insuficiență cardiacă anterior

Făceau tratament cu alte medicamente pentru somn

Pentru analiza principală, cercetătorii au comparat:

Grupul „melatonină” (utilizare ≥12 luni)

Grupul „non-melatonină” (fără administrare)

Grupurile au fost potrivite pe baza a 40 de factori, inclusiv vârstă, sex, rasă/etnie, afecțiuni cardiace și neurologice, medicație, tensiune arterială și indice de masă corporală.

Analiza principală a arătat că persoanele cu insomnie care au folosit melatonină pe termen lung au avut un risc cu aproximativ 90% mai mare de a fi diagnosticate cu insuficiență cardiacă în următorii 5 ani comparativ cu cei care nu au folosit melatonină (4,6% vs. 2,7%).

Un rezultat similar a fost observat la persoanele care au avut cel puțin două prescripții de melatonină, la minimum 90 de zile distanță (creștere de 82%).

Analiza secundară a relevat că persoanele din grupul melatonină au avut aproape de 3,5 ori mai multe spitalizări pentru insuficiență cardiacă comparativ cu non-utilizatorii (19,0% vs. 6,6%).

Mortalitatea generală a fost aproape dublă în rândul celor care au folosit melatonină pe termen lung (7,8% vs. 4,3%).

„Este surprinzător să vedem astfel de creșteri consistente în rezultatele medicale, chiar și după ajustarea pentru alți factori de risc,” a menționat Nnadi.

Marie-Pierre St-Onge, Ph.D., C.C.S.H., FAHA, președinta grupului de redactare al declarației științifice AHA 2025, nu implicată direct în studiu, a declarat:

„Sunt surprinsă că medicii prescriu melatonină pentru insomnie și că pacienții o utilizează mai mult de 365 de zile, având în vedere că în Statele Unite, melatonina nu este indicată pentru tratamentul insomniei. Persoanele ar trebui să știe că nu ar trebui să folosească melatonina cronic fără o indicație medicală clară.”

Studiul prezintă mai multe limitări:

Bazele de date includ țări cu prescripție obligatorie pentru melatonină (UK) și țări fără (SUA); localizarea pacienților nu a fost disponibilă.

Participanții care au folosit melatonină fără prescripție în SUA ar fi fost incluși în grupul „non-melatonină”, ceea ce poate afecta acuratețea analizelor.

Spitalizările au fost mai frecvente decât diagnosticul inițial de insuficiență cardiacă, pentru că codurile de diagnostic pot include alte afecțiuni conexe.

Lipsa informațiilor privind severitatea insomniei și prezența altor tulburări psihice.

„Insomnia severă, depresia/anxietatea sau utilizarea altor medicamente pentru somn ar putea fi asociate atât cu utilizarea melatoninei, cât și cu riscul cardiac,” a explicat Nnadi.

Număr total participanți: 130.828 adulți, vârsta medie 55,7 ani; 61,4% femei

Grup melatonină: 65.414 persoane cu administrare ≥1 an

Grup control: persoane fără prescripție de melatonină, potrivite pe 40 de factori

Excluși: pacienți cu insuficiență cardiacă anterioară sau cu alte medicamente pentru somn

Datele au fost analizate timp de 5 ani după momentul potrivirii grupurilor

Analiza principală a căutat coduri pentru diagnosticul inițial de insuficiență cardiacă

Analiza secundară a inclus coduri pentru spitalizare sau deces

S-a efectuat o analiză de sensibilitate cerând ca participanții din grupul melatonină să fi completat cel puțin două prescripții la 90 de zile distanță pentru a confirma durata utilizării

Deși studiul nu poate demonstra o relație cauzală directă între melatonină și insuficiență cardiacă, rezultatele ridică întrebări privind siguranța administrării pe termen lung a acestui supliment.

Cercetările viitoare sunt necesare pentru a clarifica dacă asocierea observată este determinată de melatonină în sine sau de alți factori asociați.