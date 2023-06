Un pericol foarte atractiv. Gumele de mestecat cu melatonină, THC și CBD produc efecte grave asupra sănătății

Creșterea supradozelor de gumă este declanșată de disponibilitatea, de noile obiceiuri formate în timpul pandemiei și de problemele legate de dozajul incert. Gummy-urile sunt ușor de obținut și sunt din ce în ce mai populare, gumele de melatonină fiind vândute în magazinele alimentare, farmacii și magazinele de vitamine, în timp ce gumelele de CBD sunt disponibile în magazinele de proximitate și în magazinele de fumat. Cu toate acestea, industria suplimentelor, care include melatonina, nu este strict reglementată, astfel încât dozajul de pe etichetă poate să nu fie în concordanță cu ceea ce se află în sticlă sau în pungă, anunță Yahoo News.

Un studiu realizat în 2023 în Journal of the American Medical Association a analizat 25 de mărci de ursuleți gumați cu melatonină, ce pot fi vânduți fără prescripție medicală și a constatat că 88% dintre acestea aveau o doză neconformă cu cea de pe etichetă. Unele erau mai mici, iar altele erau de peste 3 ori mai mari decât doza de pe etichetă. Acest lucru ar trebui să le dea de gânditUn pericol foarte atractiv. Gumele de mestecat cu melatonină, THC și CBD produc efecte grave asupra sănătății tuturor ce consumă astfel de produse. Mai ales în contextul utilizării tot mai frecvente a melatoninei declanșate de stresul și anxietatea care perturbau somnul în timpul pandemiei. S-a constatat un număr tot mai mare de părinți care dau melatonină copiilor pentru a-i ajuta să adoarmă, fără să fie conștienți de riscuri.

Gumele de mestecat cu melatonină și marijuana au efecte grave

Până în prezent, în 2023, centrele din Florida au urmărit 996 de apeluri privind boli legate de melatonină, 75% dintre acestea fiind pentru copii cu vârste de 5 ani sau mai mici. Acest lucru reprezintă o ușoară creștere a numărului de cazuri pediatrice (2,6%) față de anul precedent. S-au înregistrat, de asemenea, alte 47 de cazuri de expunere la „melatonină combinată cu alte substanțe”. La nivel național, un studiu publicat de Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor a constatat că, în ultimii 10 ani, peste 4.000 de copii au fost spitalizați din cauza supradozelor de melatonină; cinci copii au avut nevoie de ventilație și doi au murit.

Gumele de mestecat cu marijuana sunt cele mai periculoase, apelurile către Centrele de control din Florida cu privire la formulele comestibile de marijuana (care conțin THC) din Florida au crescut constant de la an la an începând cu 2018, pe măsură ce disponibilitatea la vânzare crește. Până în prezent, în acest an, s-au primit 226 de apeluri despre expuneri la aceste gume comestibile cu marijuana, 36% dintre cazuri fiind la copii de 5 ani sau mai mici.

Medicii spun că gumele de marijuana sunt problematice atât pentru adulți, cât și pentru copii. În cazul adulților, produsele comestibile pot dura până la două ore pentru a-și face efectul, astfel că o greșeală frecventă este ca cineva să fie nerăbdător să aștepte ca efectul drogurilor să se instaleze și să ia mai mult, apoi să exagereze. Simptomele supradozajului includ bătăi rapide ale inimii, dificultăți de respirație și delir. Pentru unele persoane, ingredientele gumate ar putea interacționa cu alte medicamente. „Fiecare reacționează diferit”, a declarat medicul de urgență al Spitalului West Boca, Charles Jeanpierre. De obicei, oamenii nu mor din cauza excesului de canabis, dar se pot îmbolnăvi foarte tare și pot necesita îngrijiri spitalicești.