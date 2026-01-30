Monden

Meghan Markle s-a făcut de râs pe internet. Greșeala care o poate costa scump

Meghan Markle / sursa foto: captură video
Meghan Markle a publicat o nouă fotografie pentru a-și promova brandul As Ever și de a anunța o lansare specială și de a stârni interesul fanilor. În loc să fie apreciată, imaginea a atras numeroase comentarii critice din partea internauților, potrivit Express.co.uk.

Meghan Markle, încă o lovitură de imagine

Ducesa de Sussex și-a anunțat urmăritorii că urmează „ceva nou”, descriind produsul drept „o scrisoare de dragoste în ciocolată”, concepută special pentru perioada Valentine’s Day.

Colecția este realizată în colaborare cu ciocolatierul din Los Angeles, Compartes, iar produsele urmează să fie puse în vânzare începând de sâmbătă, 31 ianuarie, prin intermediul platformei As Ever.

Fotografia a fost publicată pe contul oficial de Instagram al brandului și prezintă un GIF cu o tabletă de ciocolată așezată pe o tavă, însoțit de un mesaj care anunță revenirea unor produse apreciate de clienți, dar și lansarea celui nou.

Fanii au fost încurajați să își seteze memento-uri pentru lansare, fiind avertizați că stocurile vor fi limitate.

Ce au observat internauții

Dincolo de produs, privirile urmăritorilor ei au fost atrase de un detaliu apărut fotografie. În partea dreaptă a imaginii se distinge o umbră neobișnuită, pe care unii utilizatori au interpretat-o ca fiind o pată de ulei pe șervet. Comentariile pe această temă au curs rapid în mediul online, în special pe Reddit.

În timp ce unii au lansat mesaje ironice legate de imagine, spunând că șervetul pare pătat cu ulei, alții au remarcat că tava de argint pare neîngrijită.

postare Meghan Markle

Ciocolata promovată de Meghan Markle. Sursa foto: Instagram

„Este o pată mare de ulei pe șervetul destrămat din colțul din dreapta sus?”, a scris o persoană pe Reedit.

„Împreună cu tava de argint pătată. Incredibil”, a adăugat altcineva.

Meghan Markle, acuzată că a umbrit mesajul lansării

Pentru un brand care pune accent pe estetică, eleganță și atenție la detalii, acest mic element din fotografie a fost suficient pentru a umbri mesajul lansării. Deși produsul urmează să fie lansat conform planului, mulți fani au pus sub semnul întrebării standardele brandului.

