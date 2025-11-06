Politica

Măsuri urgente pentru urși și alocări bugetare pentru copii, vârstnici și orașele mici, pe agenda Guvernului

Măsuri urgente pentru urși și alocări bugetare pentru copii, vârstnici și orașele mici, pe agenda GuvernuluiSursă foto: gov.ro
Guvernul va discuta în ședința de joi modificarea ordonanței de urgență care stabilește metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora. Proiectul de act normativ prevede crearea unui cadru unitar pentru intervenția rapidă a instituțiilor competente, astfel încât să fie prevenite evenimente grave care să pună în pericol siguranța populației.

Prin noile reglementări, vor fi extrase doar exemplarele de urs brun (Ursus arctos) care prezintă comportament deviant, nu se tem de oameni și își procură hrana din localități, devenind agresive față de oameni și animale domestice. De asemenea, se va clarifica cadrul legal pentru încheierea contractelor de prestări servicii de permanență sau intervenție imediată, inclusiv pentru medici veterinari de liberă practică, pentru evitarea interpretărilor deficitare.

Alocări bugetare pentru servicii sociale și unități administrativ-teritoriale și pentru Ziua Națională a României

Sursa foto: Ministerul Apărării, Facebook

Executivul va aproba, prin hotărâre, alocarea sumei de 319,536 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate copiilor, persoanelor cu handicap și vârstnicilor, precum și pentru cheltuielile curente ale căminelor pentru persoane vârstnice. Sumele vor fi distribuite către unități administrativ-teritoriale care au solicitat sprijin, în baza cererilor primite de la 40 de consilii județene.

O altă hotărâre vizează alocarea a 900.000 de lei pentru județul Alba și municipiul Alba Iulia, pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României și comemorării Revoluției din 1989. Fondurile provin tot din Fondul de rezervă bugetară și vin în completarea bugetelor locale insuficiente pentru astfel de cheltuieli.

Fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că procurorii i-ar fi oferit libertatea dacă îl incrimina pe Donald Trump
Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
Sprijin pentru orașele mici și coeziunea teritorială

Pe agenda Guvernului se află și prezentarea unei note de informare privind analiza ministerului de resort asupra coeziunii teritoriale și a situației orașelor cu populație sub 25.000 de locuitori din teritoriile non-metropolitane.

Documentul evidențiază că aceste orașe se confruntă cu dificultăți sociale și economice majore, declin demografic accentuat și lipsa oportunităților economice, ceea ce conduce la migrarea tinerilor către orașele mari sau alte țări. Problemele demografice și economice vor genera costuri mai mari pentru autoritățile centrale dacă nu vor fi gestionate prin politici de coeziune și programe de investiții dedicate.

Pe baza analizei interne, Guvernul va evalua utilizarea tuturor pârghiilor instituționale și financiare pentru redresarea economică și socială a orașelor mici, în colaborare cu autoritățile județene și locale, pentru a reduce disparitățile teritoriale.

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
