Încă un om ucis de urs în România. De data aceasta, un bătrân de 88 de ani

Un bărbat de 88 de ani din comuna Bicaz Chei, județul Neamț, a fost descoperit fără viață pe o pășune aflată la câteva sute de metri de locuința sa. Primele indicii arată că ar fi fost atacat de un urs. Poliția și Serviciul de Medicină Legală investighează cazul.

O tragedie a avut loc joi, 16 octombrie, în comuna Bicaz Chei, județul Neamț. Un bărbat de 88 de ani a fost găsit decedat pe o pășune situată la aproximativ 300 de metri de gospodăria sa. Potrivit informațiilor publicate de tvmneamt.ro și confirmate de autorități, victima prezenta răni specifice unui atac de urs.

Sursele citate menționează că trupul neînsuflețit a fost descoperit în jurul orei 15:00, însă este posibil ca incidentul să fi avut loc cu mai multe ore înainte, poate chiar cu o zi înainte de găsirea cadavrului.

Bărbatul prezenta urme evidente de agresiune animală. Hainele erau sfâșiate, victima fiind aproape complet dezbrăcată, iar pe corp existau urme adânci de gheare, în special pe spate și picioare.

Totodată, una dintre cele mai grave răni a fost observată la unul dintre picioare, unde se aflau leziuni profunde. Toate aceste elemente indică un atac provocat de un urs, deși confirmarea oficială urmează să vină după autopsie.

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a transmis, prin purtătorul de cuvânt Andreea Atomei, un comunicat oficial privind incidentul:

„La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinței, din afara localității Bicaz-Chei. Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei. Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.”

Polițiștii, împreună cu specialiștii Serviciului de Medicină Legală, urmează să stabilească cauza exactă a morții și dacă leziunile au fost, într-adevăr, provocate de un animal sălbatic.