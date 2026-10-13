Mașini furate, vândute cu acte aparent în regulă. Cum funcționează înșelătoria

Tot mai multe mașini furate sunt comercializate în Marea Britanie după ce infractorii le modifică datele de identificare. Potrivit BBC, vehiculele ajung la cumpărători cu numere de înmatriculare, documente și alte elemente care corespund unor autoturisme înregistrate legal. Fenomenul este cunoscut drept clonare auto, iar polițiștii britanici avertizează că metodele folosite sunt tot mai dificil de descoperit.

Matt Neale, specialist în identificarea vehiculelor furate în cadrul poliției Avon și Somerset, a vorbit despre creșterea numărului de cazuri. „Examinez două-trei mașini clonate pe săptămână acum, iar această cifră continuă să crească”, a declarat Matt Neale.

Clonarea presupune atribuirea identității unui autoturism înregistrat legal unui vehicul provenit din furt.

Infractorii pot copia plăcuțele de înmatriculare, pot falsifica seria de identificare VIN și pot înlocui etichetele sau documentele mașinii.

În unele cazuri, modificările sunt realizate inclusiv la nivelul sistemelor electronice, astfel încât datele vehiculului să pară autentice.

Aceste intervenții pot face ca o mașină furată să treacă de anumite verificări online, deoarece informațiile consultate aparțin vehiculului original, a cărui identitate a fost copiată.

Christine Balson, din Weston-super-Mare, a descoperit că numărul de înmatriculare al mașinii sale fusese copiat după ce a început să primească sancțiuni pentru contravenții pe care nu le săvârșise. Prima amendă a venit în timp ce femeia se afla în străinătate.

„Am primit o amendă de la Transport for London pentru mașina mea, în timp ce eu eram în Portugalia, în vizită la fiul meu și la nepoții mei”, a spus ea.

În următoarele două săptămâni, numărul sancțiunilor a ajuns la nouă. Femeia a observat că autoturismul folosit de infractori nu avea anumite dotări prezente pe mașina sa, inclusiv senzori de parcare.

„Cine conducea acea mașină nu avea niciun fel de busolă morală”, a adăugat ea.

Din cauza stresului provocat de această situație, pensionara a renunțat la autoturism.

James Grimsted, în vârstă de 49 de ani, din Clevedon, a aflat că două autoturisme ale familiei dispăruseră din fața casei în perioada în care se afla în concediu. După ce a consultat imaginile surprinse de sistemul de supraveghere, bărbatul a descoperit cum pătrunseseră hoții în locuință.

„Am verificat camerele și am văzut două persoane cu cagule și răngi intrând pe fereastra sufrageriei noastre”, a relatat acesta.

Ulterior, unul dintre vehicule a fost identificat pe autostrada M5, circulând cu un număr de înmatriculare clonat. Grimsted a descris impactul furtului asupra familiei sale.

„Am fost dezgustat, supărat, furios. Când îți sunt furate bunurile personale, este un sentiment de nedescris”.

Caroline Burt, în vârstă de 70 de ani, tot din Weston-super-Mare, a fost păcălită în timp ce încerca să cumpere o autorulotă pentru care economisise 6.000 de lire. Înainte de achiziție, femeia efectuase verificări pe internet, iar documentele și datele vehiculului nu păreau să indice probleme.

Vânzătorul a insistat însă ca plata să fie făcută exclusiv în numerar și a stabilit întâlnirea într-un spațiu public, nu la domiciliul său. După câteva zile, cumpărătoarea a aflat că autorulota avea o identitate clonată, iar proprietarul de drept era un bărbat din Italia.

„Am fost puțin naivă”, a recunoscut ea. „Dar nici măcar nu știam ce înseamnă clonarea”.

Poliția Avon și Somerset a avertizat cumpărătorii să acorde atenție anumitor detalii atunci când achiziționează autoturisme la mâna a doua. În regiune sunt înregistrate anual între 6.000 și 8.000 de furturi auto. Printre principalele indicii care pot semnala o înșelătorie se numără:

Prețul cerut este considerabil mai mic decât valoarea de piață a mașinii.

Vânzătorul nu poate prezenta documentele vehiculului, inclusiv certificatul britanic V5C.

Persoana care vinde autoturismul refuză să stabilească întâlnirea la domiciliul său.

Plata este acceptată doar în numerar.

Matt Neale a atras atenția asupra pierderilor pe care le pot suferi persoanele care cumpără fără să știe vehicule provenite din furturi.

„Este o situație îngrozitoare, deoarece pentru cei mai mulți oameni, mașina este a doua cea mai scumpă achiziție din viață”, a declarat Neale. „Este cea mai rea parte a zilei mele când trebuie să le spun cuiva că mașina lor este furată”.

Metodele folosite pentru clonarea vehiculelor nu se mai limitează la schimbarea numerelor de înmatriculare. Potrivit specialistului britanic, infractorii intervin asupra mai multor elemente de identificare pentru ca autoturismele să pară înregistrate legal.

„Multe dintre aceste vehicule au întreaga identitate schimbată”, a explicat Neale. „Vedem numere de identificare false, etichete înlocuite și chiar sisteme electronice reprogramate pentru a părea legitime”.

În anumite situații, sunt schimbate chiar și încuietorile și cheile, pentru ca eventualele verificări să nu indice proveniența ilegală. Cumpărătorii care achiziționează astfel de vehicule riscă să rămână atât fără autoturism, cât și fără suma plătită. Dacă poliția stabilește că mașina este furată, aceasta poate fi confiscată, iar persoana care a cumpărat-o nu dobândește dreptul legal de proprietate.

„E o realitate dură pe care oamenii trebuie să o știe”, a adăugat Neale.