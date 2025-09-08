International Mary Lou McDonald renunță la președinția Irlandei. Ce va face Sinn Féin







Decizia lui Mary Lou McDonald, liderul Sinn Féin, de a nu candida la președinția Irlandei, a surprins scena politică irlandeză, deschizând discuții despre eventualul sprijin al partidului pentru candidata independentă Catherine Connolly.

McDonald a anunțat luni, după luni de speculații, că se va concentra pe rolul său de lider al opoziției în parlamentul Dáil Éireann, subliniind că prioritățile sale rămân câștigarea următoarelor alegeri generale, care ar putea avea loc abia în 2029.

Decizia sa ridică întrebări asupra strategiei Sinn Féin și despre cum va influența alegerea președintelui Irlandei.

Liderii Sinn Féin s-au reunit luni în suburbia Dublinului, Dún Laoghaire, pentru a discuta în spatele ușilor închise cine ar trebui să fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 24 octombrie.

În cadrul întâlnirii, McDonald a declarat pentru postul RTÉ că nu va fi ea însăși candidata partidului, dar a menționat că decizia finală a Sinn Féin va fi anunțată abia la reuniunea din 20 septembrie, cu doar patru zile înainte de închiderea perioadei de nominalizare.

În sondajele interne, doar 17% dintre membri și-ar fi dorit ca McDonald să candideze, iar opțiunile preferate au inclus nume precum fostul lider Gerry Adams, actuala Prim-ministră a Irlandei de Nord, Michelle O’Neill, sau adjunctul lui McDonald în Dáil, Pearse Doherty.

Alegerea unui candidat reprezintă pentru Sinn Féin un moment critic, deoarece partidul trebuie să decidă între menținerea vizibilității pe scena politică irlandeză sau sprijinirea unei figuri independente cu profil puternic politic, precum Catherine Connolly.

Candidatura lui Catherine Connolly, deja confirmată, capătă acum un interes sporit, fiind una dintre cele două persoane care și-au anunțat oficial participarea la alegerile prezidențiale.

Connolly, cunoscută pentru pozițiile sale critice față de politica israeliană și pentru sprijinul pentru Gaza, a făcut recent declarații în Belfast privind unirea Irlandei, ceea ce o poziționează ca o alternativă viabilă pentru segmentul progresist și republican al alegătorilor.

În timp ce Sinn Féin a terminat pe locul trei în alegerile generale de anul trecut, în urma coaliției dintre Fine Gael și Fianna Fáil, sprijinul său pentru un candidat independent ar putea influența semnificativ rezultatul final.

Totodată, o parte dintre membrii partidului speră la o revenire surpriză a fostului lider Gerry Adams, ceea ce ar marca o întoarcere spectaculoasă în viața politică, după retragerea sa din 2018.

Decizia lui McDonald de a nu candida ar putea avea implicații pe termen lung asupra imaginii Sinn Féin, consolidându-i profilul de partid pragmatic, concentrat pe alegerile generale și pe consolidarea poziției în parlament.

În același timp, alegerea unui candidat independent sprijinit de partid ar putea influența echilibrul politic din Irlanda și ar putea modifica strategiile partidelor tradiționale.

Pe plan regional, decizia reflectă atenția crescută asupra relațiilor dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord, precum și asupra pozițiilor față de politica internațională.

În plus, implicarea unei figuri cu opinii politice clare, precum Connolly, poate atrage un electorat tânăr și progresist, oferind Sinn Féin o oportunitate de a-și consolida influența în rândul alegătorilor care caută alternative la establishment-ul politic tradițional.