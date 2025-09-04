International Două femei se vor bate la alegerile prezidențiale din Irlanda, de pe 24 octombrie







Alegeri prezidențiale în Irlanda sunt programate pentru 24 octombrie, confirmă guvernul, în timp ce un grup divers de candidați încearcă să își asigure un loc pe buletinul de vot.

Până în prezent, doar Catherine Connolly, deputată independentă socialistă, și Heather Humphreys, membră a partidului centrist Fine Gael, sunt confirmate ca potențiali candidați la președinția țării.

Evenimentul captează atenția publică datorită implicării politicienilor consacrați și a unor personalități din afara scenei politice tradiționale.

Heather Humphreys a intrat rapid în cursă după ce partidul său și-a pierdut candidatul inițial, Mairead McGuinness, membru important al UE.

Aceasta vine dintr-un background politic solid, având experiență ca ministru în guvernul irlandez. Catherine Connolly, în schimb, reprezintă opoziția socialistă independentă și este apropiată de prioritățile politice ale Sinn Féin, inclusiv sprijinul pentru cauza palestiniană.

Pentru a-și înscrie oficial candidatura, aspiranții trebuie să obțină sprijinul a cel puțin 20 de membri ai parlamentului sau al celor patru consilii locale.

Această regulă complică competiția pentru personalitățile din afara politicii tradiționale, deși aceasta nu descurajează figuri publice precum luptătorul de arte marțiale Conor McGregor sau fostul premier Bertie Ahern.

Fianna Fáil, celălalt partid major de guvernare, se află în proces de selecție între veteranul Billy Kelleher și fostul manager de fotbal Jim Gavin.

Prim-ministrul Micheál Martin îl susține pe Gavin, apreciind succesul său sportiv și popularitatea în rândul tinerilor. Totuși, unii membri ai partidului consideră că experiența legislativă a lui Kelleher merită mai multă recunoaștere.

Decizia finală va fi luată prin vot secret, iar rezultatul va influența cursa electorală în mod semnificativ.

În timp ce Sinn Féin nu a anunțat oficial un candidat, liderul Mary Lou McDonald nu exclude posibilitatea de a candida sau de a susține candidatura lui Connolly.

Alte figuri mediatizate care încearcă sprijinul consiliilor locale includ vedete precum Michael Flatley sau antreprenori precum Gareth Sheridan.

Aceste candidaturi oferă o gamă variată de opțiuni și cresc interesul publicului, chiar dacă șansele reale ale unor astfel de candidați rămân reduse.

Alegerile prezidențiale din Irlanda vor avea impact nu doar asupra scenei politice interne, ci și asupra imaginii internaționale a țării.

Dacă un outsider ca Jim Gavin sau Heather Humphreys va câștiga, ar putea marca o schimbare în percepția publicului despre competențele politice tradiționale versus notorietatea în afara parlamentului.

De asemenea, rezultatul va influența negocierile dintre principalele partide, inclusiv abordările legislative și prioritățile externe, cum ar fi politica față de Uniunea Europeană sau poziția privind conflictele internaționale.

Pe plan social, alegerile prezidențiale pot stimula dezbateri publice privind rolul președintelui în Irlanda, echilibrul între experiența politică și notorietatea mediatică, precum și implicarea cetățenilor în procesul democratic.

În context regional, Irlanda va atrage atenția comunității internaționale, mai ales dacă alegerea se va orienta spre candidați cu profil progresist sau cu susținere populară puternică în afara partidelor tradiționale.