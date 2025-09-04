International

Două femei se vor bate la alegerile prezidențiale din Irlanda, de pe 24 octombrie

Două femei se vor bate la alegerile prezidențiale din Irlanda, de pe 24 octombrieHeather Humphreys și Catherine Connolly / sursa foto: arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Alegeri prezidențiale în Irlanda sunt programate pentru 24 octombrie, confirmă guvernul, în timp ce un grup divers de candidați încearcă să își asigure un loc pe buletinul de vot.

Până în prezent, doar Catherine Connolly, deputată independentă socialistă, și Heather Humphreys, membră a partidului centrist Fine Gael, sunt confirmate ca potențiali candidați la președinția țării.

Evenimentul captează atenția publică datorită implicării politicienilor consacrați și a unor personalități din afara scenei politice tradiționale.

Alegeri prezidențiale și candidații confirmați

Heather Humphreys a intrat rapid în cursă după ce partidul său și-a pierdut candidatul inițial, Mairead McGuinness, membru important al UE.

Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
FCSB, amendată drastic de UEFA. Campioana României a mai primit și o altă sancțiune
FCSB, amendată drastic de UEFA. Campioana României a mai primit și o altă sancțiune

Aceasta vine dintr-un background politic solid, având experiență ca ministru în guvernul irlandez. Catherine Connolly, în schimb, reprezintă opoziția socialistă independentă și este apropiată de prioritățile politice ale Sinn Féin, inclusiv sprijinul pentru cauza palestiniană.

Mairead McGuinness

Mairead McGuinness / sursa foto: Wikipedia

Pentru a-și înscrie oficial candidatura, aspiranții trebuie să obțină sprijinul a cel puțin 20 de membri ai parlamentului sau al celor patru consilii locale.

Această regulă complică competiția pentru personalitățile din afara politicii tradiționale, deși aceasta nu descurajează figuri publice precum luptătorul de arte marțiale Conor McGregor sau fostul premier Bertie Ahern.

Alte candidaturi și reacții

Fianna Fáil, celălalt partid major de guvernare, se află în proces de selecție între veteranul Billy Kelleher și fostul manager de fotbal Jim Gavin.

Prim-ministrul Micheál Martin îl susține pe Gavin, apreciind succesul său sportiv și popularitatea în rândul tinerilor. Totuși, unii membri ai partidului consideră că experiența legislativă a lui Kelleher merită mai multă recunoaștere.

Decizia finală va fi luată prin vot secret, iar rezultatul va influența cursa electorală în mod semnificativ.

Billy Kelleher

Billy Kelleher / sursa fotot: wikipedia

În timp ce Sinn Féin nu a anunțat oficial un candidat, liderul Mary Lou McDonald nu exclude posibilitatea de a candida sau de a susține candidatura lui Connolly.

Alte figuri mediatizate care încearcă sprijinul consiliilor locale includ vedete precum Michael Flatley sau antreprenori precum Gareth Sheridan.

Aceste candidaturi oferă o gamă variată de opțiuni și cresc interesul publicului, chiar dacă șansele reale ale unor astfel de candidați rămân reduse.

Alegerile din Irlanda și implicațiile lor

Alegerile prezidențiale din Irlanda vor avea impact nu doar asupra scenei politice interne, ci și asupra imaginii internaționale a țării.

Dacă un outsider ca Jim Gavin sau Heather Humphreys va câștiga, ar putea marca o schimbare în percepția publicului despre competențele politice tradiționale versus notorietatea în afara parlamentului.

De asemenea, rezultatul va influența negocierile dintre principalele partide, inclusiv abordările legislative și prioritățile externe, cum ar fi politica față de Uniunea Europeană sau poziția privind conflictele internaționale.

Pe plan social, alegerile prezidențiale pot stimula dezbateri publice privind rolul președintelui în Irlanda, echilibrul între experiența politică și notorietatea mediatică, precum și implicarea cetățenilor în procesul democratic.

În context regional, Irlanda va atrage atenția comunității internaționale, mai ales dacă alegerea se va orienta spre candidați cu profil progresist sau cu susținere populară puternică în afara partidelor tradiționale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:14 - Sindicatele bugetarilor din administrație anunță protest pentru păstrarea privilegiilor, în București
15:10 - Bursele elevilor în anul școlar 2025-2026. Proiectul a fost aprobat de de Guvern. Update
15:05 - Turneul Radiohead, afectat grav de antisemitismul fanilor
14:52 - Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici
14:42 - Garanţiile de securitate pentru Ucraina, discutate la Paris de „Coaliția de Voință”
14:31 - Apple ia în calcul lansarea unui motor de căutare cu inteligență artificială

Proiecte speciale