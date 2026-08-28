Fotbalul românesc este în doliu după ce marele fundaș al Universității Craiova, Nae Ungureanu, a încetat din viață vineri, 28 august, la vârsta de 69 de ani. Sfârșitul fulgerător a venit la doar câteva ore după o mare dezamăgire sportivă trăită de echipa sa de suflet.

Fost component de bază al generației de aur cunoscute sub numele de Craiova Maxima, pentru care a evoluat între anii 1977 și 1987, Ungureanu a rămas până în ultima clipă un susținător înfocat al oltenilor. Joi seară, formația din Bănie a ratat calificarea în grupele Europa League, fiind eliminată de Ararat-Armenia cu scorul general de 1-2. Acest eșec l-a supărat profund pe fostul jucător, care a privit confruntarea europeană alături de Nicolae Negrilă, un alt simbol incontestabil al fotbalului craiovean.

După fluierul final al meciului, cei doi foști coechipieri au mers la culcare în camere separate, fără ca vreunul să anticipeze drama ce urma să se desfășoare. În dimineața următoare, Negrilă a trăit șocul vieții sale când a încercat să își trezească prietenul. Deși Ungureanu era cunoscut ca având afecțiuni cardiace și stenturi montate, decesul a fost complet neașteptat. Povestind momentele de groază prin care a trecut, fostul său coleg a declarat pentru digisport.ro:

„Am fost într-un cartier aflat la un kilometru de oraș, să vedem meciul. Am stat la televizor, iar Nae s-a enervat rău de tot. De dimineață când m-am trezit i-am zis: 'Haide, mă, scoală, că ne așteaptă prietenii'. Când am pus mâna pe el era gheață, parcă m-a curentat. El a dormit într-o cameră, eu în alta. Nu a strigat ajutor sau ceva. A venit ambulanța, poliția. Era cardiac, a avut puse stent-uri. Avea probleme cu inima. Nu s-a simțit rău, nu nimic. Îmi pare foarte rău, avea grijă de el și de toată familia. Ne-a paralizat pe toți.”

Vestea dispariției legendarului fundaș a căzut ca un trăsnet peste întreaga suflare a fotbalului românesc. Sorin Cârțu a aflat despre această tragedie chiar de la fiica fostului fotbalist, fiind trezit din somn de apelul telefonic. Vizibil marcat de pierderea suferită, fostul atacant a oferit o reacție plină de durere pentru aceeași sursă:

„Am auzit eu acum, în jur de ora 8. Am venit azi-noapte, pe la 4, dormeam... M-a sunat fiica sa, nici nu știu ce să spun. Trebuie să procesez toate astea. Nu știu nimic, nimic, nimic. Doar am văzut că mă sună și mi-am dat seama că este ceva grav. Când am sunat înapoi, am aflat. Sunt foarte afectat, vă rog să mă înțelegeți. Nu am cum să fiu altfel.”