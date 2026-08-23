Universitatea Craiova a obținut duminică seara a treia victorie din acest sezon de Superliga, după ce s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Voluntari, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a șasea a campionatului. Oltenii au condus cu 1-0 la pauză și și-au mărit avantajul în repriza secundă, în timp ce formația ilfoveană a înscris golul de onoare în prelungiri.

Universitatea Craiova a avut primele ocazii importante ale partidei, iar una dintre cele mai mari i-a aparținut lui Monday Etim, care în minutul 26 a scăpat singur spre poarta apărată de slovenul Metod Jurhar, dar nu a reușit să înscrie.

Golul a venit însă în prelungirile primei reprize. În minutul 45+3, gazdele au primit penalty după ce Matko Babic l-a faultat pe Monday Etim. Steven Nsimba a executat lovitura de la 11 metri și a trimis mingea în plasă. Astfel, Universitatea Craiova a intrat la cabine cu avantaj minim.

Oltenii au continuat să controleze jocul după pauză, iar în minutul 57 au reușit să înscrie din nou.

Oleksandr Romanciuk a șutat cu piciorul stâng de la aproximativ 18 metri și l-a învins pe Metod Jurhar, ducând scorul la 2-0.

FC Voluntari a încercat să revină în joc, însă Universitatea Craiova a rămas echipa mai periculoasă. Monday Etim a mai avut o oportunitate importantă în minutul 73, când s-a aflat din nou față în față cu portarul ilfovenilor.

Monday Etim a fost implicat și în faza celui de-al treilea gol al Universității.

Atacantul nigerian a obținut un nou penalty în minutul 78, după un fault comis de Daniel Toma. Etim a executat lovitura, însă Metod Jurhar a reușit să pareze. Câteva secunde mai târziu, însă, atacantul și-a reparat ratarea. În minutul 79, Etim a înscris pentru 3-0, după ce portarul lui FC Voluntari respinsese penalty-ul.

FC Voluntari a redus diferența în minutul 90+3, tot dintr-o lovitură de la 11 metri.

Remus Guțea a transformat penalty-ul acordat de arbitrul Adrian Viorel Cojocaru în urma unui duel între Carlos Mora și Adrian Chică-Roșă. Lovitura de pedeapsă a fost considerată una acordată cu ușurință, iar Guțea a stabilit scorul final: 3-1.

Partida de la Craiova a avut și o bornă importantă pentru atacantul Mihai Alexandru Roman.

Jucătorul lui FC Voluntari, fost component al Universității Craiova, a ajuns la meciul cu numărul 250 în Superliga României, potrivit datelor publicate de Liga Profesionistă de Fotbal.

Universitatea Craiova și FC Voluntari s-au întâlnit de 23 de ori în principala competiție internă. Oltenii au câștigat 15 dintre aceste partide, ilfovenii s-au impus în trei, iar alte cinci confruntări s-au încheiat la egalitate.

Au marcat: Steven Nsimba (45+3 - penalty), Oleksandr Romanciuk (57), Monday Etim (79), respectiv Remus Guțea (90+3 - penalty).

Penalty ratat: Monday Etim (78), apărat de Metod Jurhar.

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galați) Arbitri asistenți: Romică Ionuț Bîrdeș (Pitești), Florin Ionuț Iftode (Galați) Al patrulea oficial: Lucian-Claudiu Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București) Arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Oltenița) Observatori: Nicolae Grigorescu (Timișoara) - CCA, Dan Potocianu (București) - LPF