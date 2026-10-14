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Mark Rutte cere întărirea apărării aeriene a Ucrainei. Avertisment dur transmis de șeful NATO la Tallinn

Mark Rutte cere întărirea apărării aeriene a Ucrainei. Avertisment dur transmis de șeful NATO la TallinnMark Rutte. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat miercuri, de la Tallinn, un apel ferm către statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, solicitându-le să își intensifice sprijinul acordat Ucrainei. Oficialul a subliniat că este extrem de importantă consolidarea sistemelor de apărare aeriană, în condițiile în care Rusia își intensifică atacurile asupra teritoriului ucrainean, conform AFP.

Mark Rutte cere întărirea apărării aeriene a Ucrainei. Avertisment dur transmis de șeful NATO la Tallinn

Avertismentul vine într-un moment critic, marcat de intensificarea bombardamentelor rusești asupra infrastructurii civile și energetice, situație ce devine tot mai dificilă odată cu scăderea temperaturilor.

„Odată cu venirea iernii şi în timp ce agresiunea Rusiei nu slăbeşte, aliaţii trebuie să facă mai mult, mai ales pentru a susţine apărarea aeriană”, a declarat secretarul general al NATO în cadrul unei conferințe de presă organizate în capitala Estoniei.

Declarația a fost făcută după ce atacurile din cursul nopții de marți spre miercuri s-au soldat cu cel puțin șapte morți și au lăsat aproximativ 600.000 de persoane fără energie electrică, în urma loviturilor ce au vizat facilitățile energetice ucrainene. În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat atitudinea liderului de la Kremlin, denunțând "dispreţul" lui Vladimir Putin faţă de apelul lui Donald Trump în favoarea unui armistiţiu în acest tip de atacuri.

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Strategia Moscovei și răspunsul Aliaților

Mark Rutte a arătat că acțiunile Moscovei nu se limitează doar la frontul ucrainean, ci vizează direct și stabilitatea țărilor occidentale. „Rusia îşi continuă atacurile împotriva civililor ucraineni. Şi ea îşi menţine campania hibridă împotriva aliaţilor din NATO”, a acuzat Mark Rutte.

Cu toate acestea, secretarul general al Alianței a insistat că aceste presiuni nu trebuie să zdruncine angajamentul ferm al partenerilor occidentali.

Preşedintele rus Vladimir Putin încearcă să ne slăbească hotărârea şi să pună capăt susţinerii noastre a Ucrainei. Însă Rusia eşuează. Ea eşuează pe câmpul de luptă în Ucraina, iar noi nu ne vom lăsa intimidaţi, a mai precizat fostul premier olandez.

NATO

Sursă foto: Freepik

Atacurile hibride, considerate un semn de slăbiciune

Printre principalele preocupări ale statelor europene se numără intensificarea acțiunilor de tip hibrid, desfășurate sub pragul unei confruntări militare directe, cum ar fi actele de sabotaj sau incendiere intenționată.

Liderul NATO a explicat că aceste metode reprezintă, în realitate, un „semn de slăbiciune” din partea Moscovei. Iar ceea ce ruşii „adoră este ca noi să vorbim toată ziua despre ele, să fim zdruncinaţi de ele şi să organizăm conferinţe de presă pe tema lor”, a declarat el. „Nu vom face asta”, a subliniat secretarul general al NATO.

„Vom reacţiona acolo unde trebuie să reacţionăm. Încă o dată (o spun), nu întotdeauna în mod vizibil”, a încheiat Mark Rutte.

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