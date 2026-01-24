Comparațiile lui Bolojan cu UE, contestate de Marius Budăi: România are cea mai mare inflație

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că îi „dezinformează pe români” atunci când compară situația României cu media Uniunii Europene, folosind selectiv date statistice care ar susține mesajele Guvernului.

Marius Budăi susține că, în ultima perioadă, premierul Ilie Bolojan a manifestat un interes accentuat pentru comparațiile statistice dintre România și Uniunea Europeană, însă într-o manieră care ar induce publicul în eroare. Fostul ministru afirmă că șeful Executivului ar fi procedat similar și anterior, în cazul taxelor pe proprietate, și că repetă acum aceeași abordare în ceea ce privește finanțarea administrațiilor locale.

„De la o vreme, domnul prim-ministru Bolojan are un apetit deosebit să compare statistic România cu media UE! Am arătat că a dezinformat când ne-a spus că avem taxe mai mici pe proprietate decât în Europa și acum vrea să o facă din nou spunând că autoritățile locale încasează prea puțin din taxe și de aceea greul cade pe Guvern pentru susținerea administrației locale! Păi, domnule Bolojan, banii de la Guvern nu vin tot din taxele plătite de noi toți? Dacă nu ați mai lua la bugetul central atâția bani de la local, poate că nu v-ar mai fi atât de greu!”, a scris Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD afirmă că există numeroși indicatori statistici care contrazic discursul premierului și care ar trebui luați în calcul atunci când se fac raportări la media Uniunii Europene. În acest context, Marius Budăi susține că selecția parțială a datelor reprezintă o formă de dezinformare.

„Iar dacă tot vă raportați la UE, atunci nu mai luați doar datele care vă convin! Uitați-vă și la aceste date! România are cea mai mare inflație din UE, cu mult peste medie și la mare distanță față locul 2! 8,6% în decembrie 2025, față de doar 2,3% media UE. Este efectul creșterii TVA și a accizelor și v-am avertizat anul trecut că este greșită calea! România alocă pentru plata tuturor pensiilor doar 9,73% din PIB, față de 12,3% din PIB, media UE! Ce mai vreți să luați de la pensionari? Salariul mediu din România este la jumătate față de media europeană. 21.108 euro anual în țara noastră, față de 39.807, media UE. Nu mai vorbiți de creșterea vârstei de pensionare! România este pe penultimul loc în UE la speranța de viață, cu 76,6 ani, față de 81,7 media UE.”

În mesajul său, Marius Budăi face referire și la nivelul sărăciei din România, afirmând că politicile fiscale recente riscă să agraveze situația socială. El subliniază că România se afla deja printre statele europene cu cele mai mari procente de populație expusă riscului de sărăcie și excluziune socială.

„Când mai spuneți că autoritățile locale încasează prea puține taxe, uitați-vă și la sărăcia românilor, domnule prim-ministru! În 2024, România era pe locul 2 din UE în privința persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, cu 27,9% din total populație, față de 21% media UE. Acum, după ce ați crescut TVA, accize și taxe pe proprietate aveți toate șansele să câștigați titlul de campion al sărăciei pe plan european! Deci nu mai încercați să îi dezinformați pe români! Comparația cu UE nu vă avantajează!”, a transmis Marius Budăi.