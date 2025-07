Marinari răpiți în Marea Roșie. SUA acuză Houthi de terorism maritim

Criza din Marea Roșie se adâncește după ce rebelii Houthi din Yemen au fost acuzați de răpirea supraviețuitorilor unei nave comerciale atacate recent în zonă. Ambasada Statelor Unite în Yemen a lansat un avertisment dur, calificând incidentul drept un act de terorism, și cere eliberarea imediată și necondiționată a marinarilor capturați, potrivit kurdistan24.net.

Incidentul s-a produs la începutul săptămânii, când cargoul Eternity C, înregistrat sub pavilion liberian, a fost lovit în timpul unui atac violent în Marea Roșie, în ceea ce autoritățile internaționale consideră a fi una dintre cele mai sângeroase agresiuni maritime revendicate de Houthi până în prezent.

„După ce le-au ucis colegii, au scufundat vasul și au obstrucționat operațiunile de salvare, teroriștii Houthi au răpit mai mulți membri ai echipajului rămași în viață”, a transmis Ambasada SUA într-un mesaj postat miercuri pe platforma X (fostă Twitter). Diplomații americani au condamnat ferm acțiunea, cerând ca marinarii să fie eliberați în siguranță și fără întârziere.

Atacul asupra Eternity C s-a soldat cu mai multe victime omenești și a provocat abandonarea navei de către supraviețuitori. Potrivit armatei americane, vasul a suferit daune majore și, în cele din urmă, s-a scufundat.

Houthi, o mișcare rebelă susținută de Iran și aflată în conflict deschis cu guvernul recunoscut internațional din Yemen, și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie. Gruparea justifică aceste acțiuni ca parte a sprijinului declarat pentru cauza palestiniană în contextul războiului din Gaza.

