Marilu Dobrescu, din nou în centrul atenției. Noul iubit s-a ocupat de tot

Recent, Marilu Dobrescu le-a arătat urmăritor săi cum a fost răsfățată de noul iubit de ziua ei de naștere. După luni de absență din spațiul public, influcenrița a revenit în atenția publicului cu o serie de imagini care au stârnit interes și discuții.

Fotografiile publicate recent o arată alături de noul său partener, australianul Tom Healy, cu care trăiește o relație începută discret și confirmată oficial abia acum o lună.

Deși ziua de naștere a lui Marilu avut loc în urmă cu patru săptămâni, aceasta a ales să posteze abia acum imagini din vacanța petrecută în Thailanda. În fotografii, ea apare zâmbitoare lângă piscină, înconjurată de flori și cu un tort personalizat. Aceasta i-a mulțumit iubitului său pentru surpriză făcută.

„Ziua mea, cea mai frumoasă surpriză”, a scris Marilu pe Instagram. Postarea a fost rapid inundată de comentarii și aprecieri din partea comunității sale, mulți fani felicitând-o pentru noul început.

Relația cu Tom Healy vine după o perioadă complicată pentru influenceriță. În urmă cu câteva luni, Marilu s-a mutat în Australia, după scandalul răsunător cu fostul partener, Iustin Petrescu. Tânăra l-a acuzat atunci pe acesta de violență, iar cazul a ajuns în instanță, unde procesul este încă pe rol.

Această etapă dificilă a determinat-o să se retragă pentru o vreme din mediul online, unde era extrem de activă. Absența ei a fost resimțită de urmăritori, dar revenirea din ultima lună a fost primită cu entuziasm.

Marilu a început să posteze constant, împărtășind imagini din Australia, dar și momente personale alături de noul său iubit. Pe rețelele de socializare s-a zvonit că influencerița are în plan să se căsătorească cu Tom Healy. Unii internauți au spus că tânăra vrea să facă acest pas pentru viza din Australia.

Confirmarea relației cu Tom Healy a venit natural, fără declarații ample, ci prin gesturi și apariții comune pe platformele sociale.

În paralel, procesul cu fostul iubit, Iustin Petrescu, continuă, iar Marilu nu a oferit detalii suplimentare despre evoluția cazului. Acesta a dispărut din mediul online, iar urmăritorii așteaptă cu sufletul la gură noi informații despre scandalul dintre cei doi.