Monden

Marilu Dobrescu s-a afișat cu noul iubit. Scandalul în instanță continuă

Marilu Dobrescu. Sursa foto: facebook
La doar două luni de la scandalul care a ținut prima pagină a publicațiilor mondene, Marilu Dobrescu a revenit în atenția publicului. Fosta parteneră a lui Iustin Petrescu, cunoscută pentru activitatea sa din online, s-a afișat pentru prima dată cu noul iubit, fotograful Tom Healy, un nume respectat în domeniul artistic din Noua Zeelandă.

Marilu Dobrescu s-a afișat cu noul iubit

Apariția lor împreună confirmă zvonurile care circulau de câteva săptămâni despre faptul că influencerița și-ar fi refăcut viața sentimentală, departe de România și de tensiunile care au marcat-o recent.

Marilu Dobrescu și Tom Healy

Marilu Dobrescu și Tom Healy. Sursa foto Instagram

După o perioadă de tăcere și retragere, Marilu a decis să revină în mediul online, acolo unde comunitatea ei o aștepta cu numeroase întrebări. Într-o postare recentă, aceasta le-a mulțumit celor care i-au fost alături în cele mai dificile momente, sugerând că sprijinul primit de la fani și prieteni i-a dat puterea să meargă mai departe.

Refugiu în Noua Zeelandă

Pentru a se distanța de scandalul care i-a afectat imaginea și echilibrul personal, influencerița a ales să plece în Noua Zeelandă, acolo unde a și început o nouă relație. Surse apropiate spun că această mutare nu a fost întâmplătoare, ci o alegere conștientă de a-și recăpăta liniștea și de a lăsa în urmă episodul tensionat cu Iustin Petrescu.

Iustin Petrescu și Hara

Iustin Petrescu și Hara. Sursa foto Instagram

Alături de Tom Healy, ea pare să fi găsit un sprijin și o atmosferă în care poate să își trăiască viața departe de presiunea mediatică din România.

Contextul acestei schimbări majore nu poate fi ignorat. Relația dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu s-a încheiat brusc și dramatic, fiind urmată de acuzații grave din ambele părți.

Influencerița l-a acuzat public pe fostul partener de violență fizică, susținând că a fost agresată în repetate rânduri. Aceste declarații au dus la o confruntare directă în instanță, unde cei doi au ajuns după ce povestea lor a devenit subiect de scandal mediatic.

Scandalul dintre Marilu și Iustin continuă

Petrescu, la rândul său, a încercat să contracareze acuzațiile aduse de fosta iubită printr-o serie de postări pe rețelele sociale. Cea mai controversată a fost publicarea unei filmări în care Marilu Dobrescu apare lovind o pisică, imaginile stârnind un val de reacții în online și punând-o într-o lumină negativă.

Fanii s-au împărțit rapid în două tabere: unii au considerat că imaginile prezentate de Petrescu nu pot scuza acuzațiile de violență domestică, în timp ce alții au pus sub semnul întrebării credibilitatea influenceriței.

Conflictul dintre cei doi a degenerat rapid într-o luptă mediatică, fiecare aducând acuzații dure celuilalt. Postările de pe rețelele sociale, aparițiile în presă și schimbul de replici publice au transformat povestea personală într-un scandal cu impact major asupra ambelor imagini.

Consecințe grave

Dacă pentru Marilu Dobrescu consecințele au fost retragerea temporară din online și nevoia de a se muta într-o altă țară, pentru Iustin Petrescu situația a însemnat, la rândul său, o asociere definitivă cu un episod de violență domestică, acuzație greu de trecut cu vederea în spațiul public.

Marilu nu a oferit încă declarații despre noua relație, dar gestul de a se afișa în public alături de Healy transmite un mesaj clar: scandalul cu Iustin Petrescu este un capitol închis. Și Iustin Petrescu și-a refăcut viața alături de Hara, chiar dacă scandalul din instanță continuă.

