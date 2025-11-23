Marile puteri din Europa au modificat planul de pace propus de Donald Trump

Puterile europene nu au fost de acord cu planul de pace propus de Donald Trump, așa că au venit cu mai multe modificări. Documentul, pregătit pentru discuţiile privind planul, de la Geneva, face referire la forțele militare pe care le va avea Ucraina la dispoziție. Și care să fie limitate la 800.000 de soldaţi „în timp de pace”, în loc de limita generală de 600.000 ce a fost propusă de administrația de la Casa Albă, conform Reuters.

De asemenea, se mai precizează și că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact”, în loc să se stabilească în prealabil că anumite zone ar trebui recunoscute ca „de facto ruseşti”, aşa cum sugerează planul pus la cale de președintele Donald Trump.

Contrapropunerea a fost redactată de puterile europene E3 - Marea Britanie, Franţa şi Germania, a declarat o sursă.

1. Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată.

2. Se va ajunge la un acord total şi complet de neagresiune între Rusia şi Ucraina şi NATO. Toate ambiguităţile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.

(Punctul 3 din planul SUA este eliminat. Un proiect al acestui plan văzut de Reuters spunea: „Se va aştepta ca Rusia să nu invadeze ţările vecine şi NATO să nu se extindă în continuare.”)

4. După semnarea unui acord de pace, va avea loc un dialog între Rusia şi NATO pentru a aborda toate problemele de securitate şi a crea un mediu de detensionare care să garanteze securitatea globală şi să sporească oportunităţile de conectivitate şi oportunităţile economice viitoare.

5. Ucraina va primi garanţii solide de securitate.

6. Efectivul militar al Ucrainei va fi limitat la 800.000 de soldaţi în timp de pace.

7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care nu există.

8. NATO este de acord să nu staţioneze permanent trupe sub comanda sa în Ucraina în timp de pace.

9. Avioanele de luptă ale NATO vor fi staţionate în Polonia

a. SUA vor primi compensaţii pentru garanţie

b. Dacă Ucraina invadează Rusia, pierde garanţia

c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacţie militară coordonată robustă, toate sancţiunile globale vor fi restabilite şi orice fel de recunoaştere a noului teritoriu şi toate celelalte beneficii din acest acord vor fi retrase.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE şi va beneficia de acces preferenţial pe termen scurt pe piaţa europeană în timp ce acest lucru este evaluat

12. Pachet robust de reabilitare globală pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la:

a. Crearea unui fond de dezvoltare pentru Ucraina pentru a investi în industrii cu creştere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date şi eforturi în domeniul inteligenţei artificiale

b. Statele Unite vor colabora cu Ucraina pentru a restaura, dezvolta, moderniza şi opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, care include conductele şi instalaţiile de stocare

c. Un efort comun de reabilitare a zonelor afectate de război pentru a restaura, reabilita şi moderniza oraşele şi zonele rezidenţiale

e. Extracţia de resurse minerale şi naturale

f. Banca Mondială va elabora un pachet special de finanţare pentru a accelera aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată progresiv în economia globală

a. Ridicarea sancţiunilor va fi discutată şi convenită în etape şi de la caz la caz.

b. Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenţei artificiale, centrelor de date, pământurilor rare, proiectelor comune în Arctica, precum şi în diverse alte oportunităţi corporative reciproc avantajoase.

14. Ucraina va fi complet reconstruită şi compensată financiar, inclusiv prin intermediul activelor suverane ruseşti care vor rămâne îngheţate până când Rusia va compensa daunele aduse Ucrainei.

15. Va fi înfiinţat un grup de lucru comun pentru securitate, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei şi a europenilor, pentru a promova şi aplica toate prevederile prezentului acord

16. Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune faţă de Europa şi Ucraina

17. Statele Unite şi Rusia convin să prelungească tratatele de neproliferare şi control nuclear, inclusiv Fair Start.

18. Ucraina acceptă să rămână un stat non-nuclear în conformitate cu TNP.

19. Centrala nucleară de la Zaporojie va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărţită în mod echitabil, în proporţie de 50-50, între Rusia şi Ucraina.

20. Ucraina va adopta normele UE privind toleranţa religioasă şi protecţia minorităţilor lingvistice.

Ucraina se angajează să nu recupereze teritoriul său suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact.

22. Odată ce viitoarele acorduri teritoriale vor fi convenite, atât Federaţia Rusă, cât şi Ucraina se angajează să nu modifice aceste acorduri prin forţă. Orice garanţii de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestei obligaţii.

23. Rusia nu va împiedica utilizarea Niprului de către Ucraina în scopuri comerciale şi se vor încheia acorduri pentru transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

a. Se va face schimbul tuturor prizonierilor şi cadavrelor rămase, pe baza principiului „toţi pentru toţi”

b. Toţi civilii deţinuţi şi ostaticii vor fi eliberaţi, inclusiv copiii

c. Se va institui un program de reunificare a familiilor

d. Se vor lua măsuri pentru a remedia suferinţa victimelor conflictului

25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.

26. Se vor lua măsuri pentru a remedia suferinţa victimelor conflictului.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată şi garantată de un Consiliu de Pace, prezidat de preşedintele Donald J. Trump. Vor exista sancţiuni pentru încălcarea acestuia.

28. După ce toate părţile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părţi se vor retrage la punctele convenite pentru începerea punerii în aplicare a acordului. Modalităţile de încetare a focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părţi sub supravegherea SUA.