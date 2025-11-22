Un asasinat care a oprit lumea în loc acum 62 de ani. Evenimentul Istoric a publicat documente declasificate!

Deși secolul XX abundă în asasinate și conflicte, moartea președintelui american J.F.Kennedy continuă să fie un subiect cu multe necunoscute la peste șase decenii de când s-a petrecut!

Revista Evenimentul Istoric a venit în primăvara lui 2025 cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 86, Aprilie-Mai 2025, a oferit articole tematice deosebite.

În dimineața zilei de 22 noiem­brie 1963, președintele John Fitzgerald Kennedy era, la nici 46 de ani, liderul celei mai pu­ternice națiuni din lume și simbolul unei epoci pline de promi­siuni, dar și de conflicte latente. Ca­risma, eleganța și stilul său direct îi cuceriseră pe mulți! Dar în spatele imaginii publice se afla un om care ascundea multe controverse. Au contribuit acestea la un mobil al asasinatului din 1963?

Limuzina deschisă îl transporta pe Președinte alături de Prima Doamnă Jackie Kennedy, alături de Guvernatorul Statului Texas și de soția acestuia. Mașina a mers pe un traseu din Dallas care includea multe intersecții și clădiri înalte. Dintr-o astfel de clădire, o bibliotecă publică (Texas School Book Depository), s-a tras asupra mașinii prezidențiale. Președintele SUA John F.Kennedy și Guvernatorul Texasului au fost loviți.

Președintele a fost transportat de urgență la cel mai important spital din Dallas, dar a fost declarat ulterior decedat. În aceeași zi, va fi prins Lee Harvey Oswald, cel creditat ca fiind autorul atentatului. De-a lungul timpului, s-au emis diverse teorii, iar asasinarea sa, două zile mai târziu, pe 24 noiembrie 1963, a amplificat ideea unei mari conspirații îndreptate contra Președintelui Kennedy.

Asasinarea lui Kennedy a fost văzută și ca o oportunitate pentru Richard Nixon să preia controlul la Casa Albă. El dorea să se apropie de lumea comunistă pentru a submina URSS. Era dispus să atace militar Nordul comunist al Vietnamului. Evident, nu se știe care a fost mobilul asasinatului.

Asasinarea liderului american J F Kennedy în lumina documentelor declasificate mai mult mărește interesul decât clarifică sau certifică ipoteze. Documentele susțin că nici Lee Harvey Oswald nici Jack Ruby nu au fost anchetați atunci așa cum trebuia. Au fost controverse privind securizarea balcoanelor de la Book Depository? A avut legătură Jack Ruby cu forțele de ordine? A fost acțiunea sa de lichidare a lui Oswald o acțiune solitară sau justițiară?

