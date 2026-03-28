Atentat cu bombă în fața Băncii SUA din Paris, oprit de poliție. Recrutarea s-a făcut prin aplicația Snapchat

Poliție Franța. Sursa foto: Captură video Youtube
Poliția franceză a intervenit sâmbătă și a împiedicat un atentat cu bombă în fața Băncii SUA din Paris. Un bărbat care urma să detoneze un dispozitiv exploziv artizanal a fost arestat de autorități, potrivit The Guardian.

Bărbatul ar fi fost recrutat prin aplicația Snapchat

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 03:25 (04:25, ora României), pe Rue de la Boetie, în vestul zonei centrale a Parisului.

Potrivit unei surse din poliție citate de France 24, suspectul a declarat că a fost recrutat prin aplicația Snapchat pentru a comite atentatul, în schimbul a 600 de euro. În momentul în care a fost prins de polițiștii aflați în patrulare, acesta se pregătea să aprindă dispozitivul cu o brichetă.

Poliția judiciară din Paris și serviciul de informații interne al Franței, Direcția Generală de Securitate Internă, participă la anchetă, potrivit biroului procurorului antiterorist. Conform sursei menționate anterior, ancheta analizează „tentative de producere a unor daune prin incendiu sau alte mijloace periculoase în legătură cu o acțiune teroristă” și „conspirație criminală teroristă”.

Banca SUA din Paris. Sursa foto: Captură video Youtube

Ministrul de Interne francez: „Vigilența rămâne la un nivel ridicat”

Ministrul de Interne francez, Laurent Nunez, a salutat intervenția rapidă a polițiștilor într-o postare pe X. El a făcut referire la „situația internațională actuală”, în care statele europene au ridicat nivelul alertelor de securitate internă din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Vigilența rămâne, mai mult ca oricând, la un nivel ridicat. Felicit toate forțele de securitate și de informații, care sunt pe deplin mobilizate sub comanda mea în contextul internațional actual”, a adăugat acesta.

Dispozitivul conținea 650 de grame de pulbere explozivă

Potrivit unei evaluări inițiale, dispozitivul conținea 650 de grame de pulbere explozivă. Acesta a fost transportat la laboratorul criminalistic al poliției din Paris pentru o analiză completă.

Parchetul antiterorist din Franța a anunțat că a preluat imediat ancheta și a confirmat că suspectul se află în custodia poliției.

