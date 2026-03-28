Un nou val de atacuri lovește Orientul Mijlociu. Primele atacuri Houthi de la începutul conflictului. Live text

Iranul a anunțat că va permite tranzitul ajutoarelor umanitare și al transporturilor agricole prin Strâmtoarea Hormuz, într-o mișcare considerată primul progres major după o lună de blocaje cauzate de conflictul cu Israel, potrivit EuroNews.

Declarația a fost făcută de ambasadorul iranian la ONU, care a precizat că decizia reflectă angajamentul Teheranului de a facilita livrarea rapidă a ajutoarelor esențiale.

Anunțul vine însă într-un context tensionat, la doar câteva ore după ce Iran a acuzat atacuri aeriene israeliene asupra a două instalații nucleare.

Deși nu au fost raportate victime sau riscuri de contaminare, autoritățile iraniene au avertizat că vor răspunde dur. Comunitatea internațională a cerut reținere, iar ONU a creat un grup de lucru pentru a gestiona impactul conflictului asupra livrărilor de ajutor. În paralel, eforturile diplomatice continuă, pe fondul temerilor privind extinderea confruntărilor în regiune.

Președintele Statelor Unite Donald Trump a amplificat tensiunile cu aliații din NATO, sugerând că Statele Unite ar putea renunța la angajamentul de apărare colectivă, potrivit The Washington Post. Nemulțumirea sa este legată de lipsa sprijinului european în conflictul cu Iran, pe care l-a descris ca pe un test al solidarității alianței. „NATO pur și simplu nu a fost acolo”, a declarat Trump, adăugând că reacția europenilor a fost „o greșeală uriașă”. El a criticat și povara financiară suportată de SUA, afirmând: „Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO… protejându-i”, sugerând că acest efort nu mai este justificat fără reciprocitate. Într-o declarație și mai tranșantă, liderul american a spus: „De ce am fi acolo pentru ei, dacă ei nu sunt acolo pentru noi?”, indicând posibilitatea unei schimbări majore de politică externă. Aceste declarații vin înaintea unui summit crucial al alianței și sporesc incertitudinea strategică. Lideri europeni precum Emmanuel Macron și oficiali NATO, inclusiv Mark Rutte, au reacționat prudent, subliniind necesitatea cooperării și a soluțiilor diplomatice. În acest context, poziția lui Trump sugerează o posibilă redefinire a rolului Statelor Unite în arhitectura de securitate globală.

Israelul a lansat o nouă serie de lovituri aeriene puternice asupra unor ținte strategice din centrul Teheranului și vestul Iranului, marcând o escaladare semnificativă a conflictului, potrivit NBC News.

Operațiunea a vizat centre de producție și depozitare a rachetelor balistice. Ministrul Apărării, Israel Katz, a avertizat că acțiunile militare vor continua și se vor intensifica, susținând că Iranul va plăti un preț tot mai mare.

Conflictul s-a extins regional, cu atacuri raportate în Beirut și în state din Golf precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Pe plan diplomatic, Donald Trump a stabilit un ultimatum privind controlul Strâmtorii Hormuz, însă negocierile rămân blocate.

Între timp, SUA își consolidează prezența militară în zonă, iar piețele globale sunt afectate de creșterea prețului petrolului. Costul uman este sever, cu mii de victime și distrugeri masive, determinând UN Security Council să convoace o reuniune de urgență.

Un nou val de atacuri cu rachete și drone atribuite Iranului și aliaților săi a afectat mai multe zone din Orientul Mijlociu, inclusiv o bază militară a Statelor Unite din Arabia Saudită, capitala Emiratelor Arabe Unite și teritorii din Israel.

Incidentele au provocat victime, pagube materiale și au amplificat tensiunile într-un conflict aflat în desfășurare de aproximativ o lună.

Un atac lansat vineri asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită a rănit cel puțin 10 militari americani, potrivit unor oficiali SUA. Doi dintre aceștia sunt în stare gravă. În urma atacului, care a implicat „o rachetă iraniană, precum și drone”, au fost avariate mai multe aeronave de realimentare.

Incidentul vine la scurt timp după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a susținut că Iranul a fost „obliterat”. În același context, secretarul apărării Pete Hegseth a afirmat că „niciodată în istoria înregistrată armata unei națiuni nu a fost neutralizată atât de rapid și atât de eficient”.

Baza Prince Sultan a mai fost vizată anterior. La începutul lunii martie, un atac similar a dus la rănirea mortală a unui militar american, ulterior mort.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, peste 300 de militari americani au fost răniți în conflictul actual, dintre care 30 sunt încă în afara capacității de luptă, iar 10 sunt considerați răniți grav.

În Emiratele Arabe Unite, cinci persoane au fost rănite în Abu Dhabi după ce fragmente rezultate din interceptarea unei rachete au căzut în apropierea zonei economice Khalifa (KEZAD). Incidentul a avut loc într-o zonă centrală de afaceri, unde resturile au provocat un incendiu.

Serviciile de urgență au intervenit pentru stingerea focului și evaluarea pagubelor. Autoritățile locale au precizat că toate cele cinci persoane rănite sunt cetățeni indieni, însă nu au oferit detalii privind starea acestora.

Video footage circulating online reportedly captures a direct Iranian missile strike targeting areas near Abu Dhabi, UAE, amid escalating regional tensions. According to preliminary reports and Iranian state-affiliated sources (such as Fars News Agency), Iran's…

Evenimentul evidențiază riscurile asociate interceptărilor aeriene în zone urbane, în contextul intensificării atacurilor din regiune.

Pe fondul escaladării, Iranul a lansat un baraj de rachete asupra sudului și centrului Israelului. Un bărbat a murit în urma atacului, iar alte persoane au fost rănite, potrivit serviciilor de urgență israeliene.

Autoritățile investighează mai multe incidente legate de căderea fragmentelor de rachete. Ulterior, un nou val de rachete a fost interceptat fără a provoca victime.

Totodată, armata israeliană a confirmat lansarea unei rachete din Yemen către teritoriul israelian, marcând primul astfel de atac al rebelilor houthi susținuți de Iran de la începutul operațiunii militare recente.

The statement by the Houthi armed forces has just released and fell just short of announcing an entrance into the conflict. However, the statement sets a number of thresholds for Houthi involvement, including the U.S. and Israel failing to seek a diplomatic pathway to ending the…

Sistemele de apărare aeriană au fost activate, iar sirenele au sunat în orașul Beersheba și în comunitățile din deșertul Negev. Nu au fost raportate victime sau impact direct.

În paralel, armata israeliană a transmis avertismente privind situația din Liban. Purtătorul de cuvânt militar Effie Defrin a declarat că, „dacă guvernul libanez nu va dezarma Hezbollah, armata israeliană o va face”, adăugând că organizația continuă să desfășoare atacuri și să își refacă capacitățile militare.

Defrin a subliniat că aceste acțiuni „pun în pericol atât civilii israelieni, cât și pe cei libanezi”.

Statele Unite continuă să își consolideze prezența militară în regiune. Pentagonul pregătește trimiterea a cel puțin 1.000 de militari din Divizia 82 Aeropurtată, precum și desfășurarea a două unități de pușcași marini, care vor adăuga aproximativ 5.000 de militari.

În plan diplomatic, administrația americană a propus un plan de încetare a focului în 15 puncte, cu Pakistanul ca intermediar, însă Iranul a negat existența unor negocieri.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite „pot atinge toate obiectivele fără trupe terestre”, subliniind că autoritățile vor „oferi președintelui opțiuni maxime” pentru gestionarea situației.

În același timp, tensiunile din Strâmtoarea Hormuz continuă să afecteze piețele energetice globale, în contextul restricțiilor impuse de Iran asupra traficului maritim.