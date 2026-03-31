Lansarea serialului „Kennedy”, confirmată de Netflix. Actor de Oscar, în cel mai important rol

Netflix a confirmat oficial că serialul „Kennedy” se apropie de lansare, alimentând interesul publicului pentru o producție care promite să aducă în prim-plan una dintre cele mai fascinante și controversate familii din istoria politică.

Serialul „Kennedy”, anunțat recent de Netflix, își conturează distribuția cu nume importante din industria cinematografică. De două ori nominalizat la Oscar, Michael Fassbender va interpreta rolul lui Joe Kennedy Sr., liderul influentei familii. Din distribuția principală mai fac parte Laura Donnelly, în rolul lui Rose Kennedy, Nick Robinson ca Joe Kennedy Jr. și Joshuah Melnick în rolul lui Jack Kennedy.

Distribuția este completată de Ben Miles (Eddie Moore), Lydia Peckham (Rosemary Kennedy), Saura Lightfoot-Leon (Kick Kennedy), Cole Doman (Lem Billings) și Imogen Poots, care o va interpreta pe Gloria Swanson.

Inspirat din volumul JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956, semnat de istoricul Fredrik Logevall, serialul propune o incursiune în perioada anilor 1930, cu mult înainte ca familia Kennedy să ajungă la Casa Albă. Povestea urmărește ascensiunea lui Joe Kennedy Sr., alături de soția sa Rose și cei nouă copii, într-un context în care familia începe să atragă atenția opiniei publice americane.

Proiectul este coordonat de Sam Shaw, cunoscut pentru producții precum Manhattan și Masters of Sex. Acesta descrie saga familiei Kennedy drept o poveste aflată „la granița dintre dramaturgia shakespeariană și universul serialului The Bold and the Beautiful”, subliniind complexitatea relațiilor, ambițiilor și conflictelor care au definit această dinastie.

Potrivit lui Shaw, adaptarea scoate la lumină dimensiunea umană din spatele mitului Kennedy, evidențiind atât provocările personale, cât și impactul asupra societății americane. El colaborează în acest proiect cu nume importante precum Eric Roth și Thomas Vinterberg, alături de o echipă extinsă de creatori.

Producția serialului este în plină desfășurare, filmările având loc în Londra. Astfel, „Kennedy” se conturează ca o dramă istorică amplă, care își propune să ofere o perspectivă detaliată asupra unei familii emblematice și a unei epoci definitorii pentru cultura americană.

Acțiunea începe în anii 1930 și urmărește ascensiunea neașteptată a lui Joe și Rose Kennedy, alături de cei nouă copii ai lor. În centrul poveștii se află și Jack Kennedy, al doilea fiu, un personaj rebel care încearcă să iasă din umbra fratelui său mai mare, considerat „băiatul de aur” al familiei. Serialul pune accent pe tensiunile interne, ambițiile personale și sacrificiile care au stat la baza construirii acestui nume devenit simbol.

Alături de el, o distribuție amplă completează universul serialului, reunind personaje atât din interiorul familiei, cât și figuri apropiate acesteia.

Prin această abordare, „Kennedy” promite să ofere nu doar o dramă de familie, ci și o radiografie a unei epoci și a mecanismelor de putere care au contribuit la modelarea lumii contemporane.