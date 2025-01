Monden Maria Dragomiroiu, pusă la zid de fani! Ce i-a făcut să reacționeze virulent







Maria Dragomiroiu se află în aceste zile într-un turneu în America, alături de mai mulți artiști din România. Aceasta a mers în vizită la niște prieteni care aveau un câine robot. Faptul că a încercat să se joace cu el, a stârnit furia internauților.

Maria Dragomiroiu certată de internauți

Artista a fost în vizită la niște prieteni de familie, care stau în Miami. Aceștia aveau printre altele și un cățel robot cu care cântăreța a încercat să se joace. Apoi a postat clipul pe internet, însă reacția fanilor a fost cu totul alta decât cea scontată. Practic internauții, în sute de comentarii, au certat-o pentru că a interacționat cu o ”bucată de fier”.

”Și dumneavoastră credeți că e un viitor bun? În loc să mângâi un câine adevărat mângâi o bucată de fier”, a scris cineva la postarea respectivă. ”Doamna Maria, avem toată admirația pentru dumneavoastră. Sunteți o mare artistă a neamului nostru! Dar să promovați robotii, nu ne-am așteptat. Veți scădea în ochii noștri. Ne luăm după cum ne bate vântul demonului tehnologiei. Vai de capul nostru!”, a mai scris cineva.

”Doamne ferește, nu as dormi deloc”

”Doamne ferește, eu să țin așa ceva în casă nu as mai dormi deloc. Îl dau imediat afară în ploaie că poate ar înțepeni acolo că niciodată nu mi-ar trebui așa ceva indiferent ce ar face acest aghiuță!” a explicat o altă persoană. ”Doamne ce am fost și ce am ajuns, cândva se îmbrățișa și se vorbea cu persoane adevărate.

Acum am ajuns că vrem binele la un pumn de fier” a comentat o altă persoană. Din cele peste 700 de comentarii de la postarea artistei, câteva sute au fost negative. De altfel în clip apare și Vali Vijelie, un alt cântăreț care se află în turneu în America în aceste zile. Se pare că românii de acolo sunt nerăbdători să își vadă artiștii preferați. Așa că la începutul acestui an mai mulți cântăreți din România au plecat în State pentru a susține concerte.