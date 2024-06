Monden Sezonul nunților. Maria Dragomiroiu, tarife de star internațional







Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai îndrăgite artiste ale muzicii populare românești. Drept urmare cei care vor ca nunta sau botezul să fie celebrate în mod tradițional, își vor dori o artistă ca ea pentru a întreține atmosfera. Solista nu vine singură, ci însoțită de cei care o acompaniază.

Iar pentru programul complet artista cere între 2.500 de euro și 5.000 de euro, potrivit informațiilor din spațiul public. Desigur, tariful variază în funcție de numărul de ore de cântare, dar și de locația evenimentului.

Doamna muzicii populare se menține în formă

Pentru evenimentele din exterior, artista pretinde un tarif mai mare, având în vedere că trebuie să se organizeze cu bilete de avion și cazare. Chiar și în acest context, artista este una dintre cele mai dorite cântărețe de muzică populară la astfel de evenimente. Asta pentru că artista continuă să impresioneze nu doar prin vocea ei, dar și prin aspectul tineresc pe care și-l păstrează.

Iar părul său este în continuare extrem de lung, aspect care de altfel a consacrat-o. Maria Dragomiroiu are o carieră de peste patru decenii., Cu toate acestea, pensia primită de la statul român a fost de 1.200 de lei. Ulterior, aceasta a fost mărită la 2.000 de lei.Astfel, artistei i-ar fi imposibil să se întrețină cu acești bani. În trecut, artista și-a exprimat mâhnirea legată de acest lucru.

„Eu am ieşit la pensie şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?” a spus la acel moment artista.

Cert este că deși a ieșit la pensia cariera ei nu s-a sfârșit, din contra. Toată vara, artista are concerte și este prezentă la diferite evenimente unde serviciile ei sunt solicitate.