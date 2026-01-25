Maria Cârneci recunoaște: Cine a ajutat-o în carieră

Maria Cârneci a povestit la un podcast faptul că în tinerețe a ajutat-o și frumusețea, dar mai ales faptul că a fost mereu îngrijită. Mai ales că la acel moment era extrem de complicat să faci carieră în muzică.

Îndrăgitainterpretă de muzică populară a explicat la un podcast că nu știe exact cât a ajutat-o frumusețea, dar știe care e rețeta succesului. ”Nu știu cât m-a ajutat frumusețea. Nu știu dacă contează și frumusețea, dar contează foarte mult maniera în care te prezinți în fața publicului, să fii coafată, aranjată, cu costum. Pe mine mă interesa altceva. Ascultam colegi de-ai mei la radio și voiam și eu să mă aud la radio. Dă-ți tu seama la mine acasă la difuzorul amărât când mă dădea pe mine cu ”Măi, neicuță pentru tine neică de la Calafat”.

Primele mele înregistrări pe care Electrecordul făcea un fel de probă cu tine. Abia după ceea treceai cu piesele din radio, făceai primul disculeț de debut cu patru piese. Și dacă se vindea abia apoi începeai și tu să apari”, a explicat artista.

Ba mai mult piesele aveau un traseu bine stabilit și extrem de rigid. Se organizau comisii care corelau textul cu muzica. ”Era dificil, aveai comisii la texte la muzică, trebuia să există o corelație între texte și muzică.

Niciodată nu cântai ceva de inimă rea pe un text vesel și săltăreț. Îți găsea nod în papură. Și ca dovadă, duceai 10 melodii în primă audiție, texte și rămâneau trei-patru. Dar era sita destul de deasă ca să nu treacă oricine”, a mai spus interpreta.

Dar solista nu s-a lăsat și a reușit să ajungă cu mai mult de 10 piese pe piață. ”Primele imprimări în radio le-am făcut cu Radu Voinescu, dirijorul radiodifuziunii române. Am imprimat cred că în jur de 8-10 melodii trecute prin comisii. Și după, ca tânăr. Vrei să evoluezi”.