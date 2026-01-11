Casa de discuri care a marcat muzica românească iese din insolvență și își schimbă proprietarul

Electrecord, prima casă de discuri românească, fondată în 1932 și supranumită „Coloana sonoră a României”, a ieșit după opt ani din insolvență. Decizia a fost confirmată recent de Tribunalul București, după ce o persoană fizică a preluat controlul asupra companiei, achitând principalele datorii și obținând în schimb majoritatea acțiunilor, potrivit m.bvb.ro.

Noul acționar deține peste 96% din capitalul Electrecord, după ce a cumpărat creanțele de la foștii creditori și le-a transformat în acțiuni. Anterior, compania era controlată de Asociația Salariaților, cu aproape 78% din acțiuni, iar restul era deținut de beneficiarii programului de privatizare în masă din anii ’90.

Noul proprietar, arhitectul Vasile George Cristescu, care conduce firma Deco Architects Studio, a început în 2022 să achiziționeze creanțele societății. Conform documentelor de insolvență, acesta a plătit creditori precum First Bank și ANAF sume de peste 2,8 milioane de lei, ceea ce i-a permis să se subroge în drepturile acestora și să preia controlul companiei.

Toate creanțele apărute pe perioada insolvenței au fost, de asemenea, achitate, astfel că la momentul ieșirii din insolvență nu există datorii restante.

În vara anului trecut, creditorii au aprobat reducerea capitalului social, urmată de majorarea acestuia cu creanța achiziționată de Cristescu, consolidând astfel participația sa majoritară.

Electrecord a înregistrat în primele nouă luni ale anului trecut un profit net de aproape 321.000 lei, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar veniturile totale au depășit 1,1 milioane lei, cu aproape 37% mai mult decât în 2024. Principala sursă de venit a rămas reprezentată de redevențele pentru drepturile de autor.

Electrecord, care a intrat în insolvență în ianuarie 2018 din cauza scăderii vânzărilor de CD-uri, casete și DVD-uri și a dificultăților financiare, a trecut printr-un proces complex de reorganizare.

Casa de discuri a fost fondată de Nathan Mischonzniki, iar primul disc românesc a fost lansat în 1934. În 1948, Electrecord a fost naționalizată, reluându-și activitatea complet în 1956. În 1991, compania a devenit societate pe acțiuni, iar în 2003 angajații au preluat controlul asupra acesteia.

Astăzi, casa de discuri continuă să producă CD-uri și să gestioneze o aplicație mobilă cu arhiva muzicală românească, adaptându-se pieței digitale.

Conform arhivelor Electrecord, povestea companiei a început în 1932, când comerciantul Nathan Mischonzniki a adus din Germania echipamente pentru producerea discurilor și a pus bazele viitoarei fabrici românești.

Inițial, Electrecord s-a ocupat doar cu multiplicarea plăcilor străine, iar înregistrările românești au fost realizate la firma germană Kristall. În 1937, compania a inaugurat primul studio propriu, iar până la sfârșitul războiului a produs circa 70.000 de discuri anual pentru Radio, Ministerul Propagandei și Societatea Compozitorilor Români, și a colaborat cu Columbia și Odeon.

Naționalizată în 1948, Electrecord a trecut prin modernizări succesive, a introdus discurile de vinil în 1956 și metode pseudo-stereofonice în 1967, iar anii ’70 au adus creșteri spectaculoase de producție și calitate. În 1983, utilajele suedeze au transformat linia de fabricație, iar tirajul a ajuns la milioane de exemplare anual, inclusiv pentru export.

După 1990, compania a intrat în declin din cauza CD-urilor și concurenței, dar în 1998 a fost salvată prin achiziția utilajelor de o firmă britanică și deschiderea unui studio modern de înregistrări. Astăzi, Electrecord a rămas simbol al muzicii românești, martor al unei industrii în continuă.