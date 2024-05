Monden Maria Cârneci, dezvăluiri despre mariajul cu Romulus Petrescu. Ce a lăsat-o fără cuvinte pe artistă







Maria Cârneci, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România, a fost invitată în Duminica Paștelui la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. În cadrul acestei emisiuni, artista a făcut dezvăluiri despre mariajul de patru decenii pe care l-a avut cu Romulus Petrescu.

O carieră de aproape jumătate de secol

Maria Cârneci este admirată nu numai pentru timbrul vocal special, ci și pentru sinceritatea cu care se adresează publicului. Duminica trecută, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, telespectatorii au avut ocazia să descopere detalii despre viața personală și cariera artistică a acesteia.

Maria Cârneci, în vârstă de 71 de ani, se poate lăuda cu o carieră de aproape jumătate de secol în industria muzicală. A donat peste 100 de costume populare, a lansat zeci de albume, iar vânzările acestora i-au adus Premiul pentru Excelență din partea casei de discuri Electrecord. „Așa a vrut Dumnezeu. La Târgoviște… eram așa emoționată și abia se dăduse în folosință hotelul «Dâmbovița», era așa prin noiembrie, era brumă și cum sunt împiedicată am făcut șpagatul, am căzut. Și-mi zice cabiniera: «fată, aici te măriți». Nu am crezut o clipă, am mers la spectacol, când am venit, doi boboci de trandafir și pe patul meu și al Elenei.'

Maria Cârneci, dezvăluiri despre despre mariajul cu Romulus Petrescu

Maria Cârneci are un fiu și a fost căsătorită timp de patru decenii, însă la finalul anului 2019 a trecut prin durerea pierderii soțului. În emisiunea de la Kanal D, interpreta de muzică populară a făcut declarații emoționante despre Romulus Petrescu. Cei doi s-au cunoscut când ea participa la concursul „Floarea din Grădină", el fiind directorul hotelului în care era cazată.

„Credeam că ne-au furat costumele, nu mă gândeam la flori. După niște timp am întrebat: «dar cum e posibil?» și l-am zărit acolo pe soțul meu și el îmi spune «nu știam în care pat dormi, că lăsam doar unul singur». Și cam așa a început povestea noastră, nu frumoasă, cea mai frumoasă', a mai dezvăluit Maria Cârneci, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai', potrivit kanald.ro.

„Eram tineri și frumoși”

În urmă cu ceva vreme, Maria Cârneci povestise și cum este căsnicia ei, dar și cum a reușit să se împartă între familie și carieră.

„Eram tineri şi frumoşi, iar din iubirea noastră a venit pe lume băiatul nostru, Edi. Cred că atunci când am rămas însărcinată a fost cel mai fericit moment din viaţa mea. La început mi-a fost teamă ca nu cumva să greşesc în educaţia sa, dar până la urmă cred că m-am descurcat bine.

Sunt o femeie fericită şi extrem de mulţumită de ceea ce mi-a dat Dumnezeu! Fac tot ce-mi stă în putinţă pentru ca lucrurile să decurgă normal, dar singura părere de rău pe care o am referitor la familie este că nu am putut fi şi nu pot fi acasă de Sărbători. În toţi aceşti ani nu am fost aproape de ei când aş fi vrut, fiind plecată cu contracte în străinătate sau în ţară. Publicul meu cel mai fidel sunt soţul şi fiul meu, care mă primesc acasă cu aplauze, ce îmi ung sufletul. În rest, să ştiţi că sunt o soţie şi o mamă absolut normală, dar şi grijulie! La noi în familie se vorbeşte foarte deschis şi ne sfătuim în orice problemă”, a spus artista.