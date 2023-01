Viața Mariei Cârneci s-a schimbat radical după moartea soțului. „Nu mai pot să fac”

Soțul Mariei Cârneci a murit în urmă cu câțiva ani, iar aceasta a renunțat la mai multe tradiții și obiceiuri. Intepreta de muzică populară a declarat că nu mai poate să facă anumite lucruri și că nu se mai bucură de sărbători.

Maria Cârneci și Romulus s-au iubit o viață întreagă, iar Crăciunul a fost sărbătoarea lor preferată. Cu toate astea, vedeta nu mai așteaptă sărbătorile de când soțul ei a murit. „Eu simt prezența lui după o viață petrecută împreună. (…) Ce am făcut împreună cu el nu îmi mai vine să fac și nu mai pot să mai fac. El își alegea CD-urile cu colinde în săptămâna din preajma Crăciunului și după. Alegea cântece liniștitoare, cu substanță, cu mesaj. El se ocupa să decoreze, curtea, gardul, pomii, lucruri pe care nu le mai fac, nu pentru că n-aș putea, dar nici nu mai îmi vine”, a spus Maria Cârneci, potrivit Spynews.

Soțul Mariei Cârneci a murit

Soțul Mariei Cârneci s-a stins din viață în 2019, după o luptă lungă cu o boală necruţătoare. El este înmormântat la cimitirul din Pipera.

„Cu soţul meu sunt împreună de 34 de ani. Poate că soţul meu m-a înşelat însă niciodată nu mi-am dat seama. (…) Acum sunt leşinată după nepoţica mea Rose Mari. Şi mereu mă dedic ei. Maică-sa nu prea îi dă voie să mănânce dulciuri, dar îi mai dau aşa pe ascuns şi mă dă de gol”, a afirmat Maria Cârneci cu puţin înainte de tragedie.

Cei doi au fost căsătoriți timp de 34 de ani. În urmă cu ceva vreme, Maria Cârneci povestise și cum este căsnicia ei, dar și cum a reușit să se împartă între familie și carieră.

„Eram tineri şi frumoşi, iar din iubirea noastră a venit pe lume băiatul nostru, Edi. Cred că atunci când am rămas însărcinată a fost cel mai fericit moment din viaţa mea. La început mi-a fost teamă ca nu cumva să greşesc în educaţia sa, dar până la urmă cred că m-am descurcat bine.

Sunt o femeie fericită şi extrem de mulţumită de ceea ce mi-a dat Dumnezeu! Fac tot ce-mi stă în putinţă pentru ca lucrurile să decurgă normal, dar singura părere de rău pe care o am referitor la familie este că nu am putut fi şi nu pot fi acasă de Sărbători. În toţi aceşti ani nu am fost aproape de ei când aş fi vrut, fiind plecată cu contracte în străinătate sau în ţară. Publicul meu cel mai fidel sunt soţul şi fiul meu, care mă primesc acasă cu aplauze, ce îmi ung sufletul. În rest, să ştiţi că sunt o soţie şi o mamă absolut normală, dar şi grijulie! La noi în familie se vorbeşte foarte deschis şi ne sfătuim în orice problemă”, a spus artista.