Marea temere a Rusiei: Țările cu AI performant devin noul club nuclear. SUA și China, în față

Inteligenţa artificială va avea, în acest secol, un impact comparabil cu cel al tehnologiei nucleare pentru statele care reuşesc să se desprindă acum în fruntea competiţiei, a afirmat Alexander Vediahin, prim-vicepreşedinte al Sberbank, într-un interviu acordat Reuters.

Vediahin, care coordonează transformarea Sberbank dintr-o bancă tradiţională într-un conglomerat tehnologic axat pe AI, consideră o realizare faptul că Rusia se află printre cele şapte state care deţin modele de inteligenţă artificială dezvoltate integral la nivel naţional.

Potrivit acestuia, AI-ul devine un domeniu restrictiv, comparabil cu proiectele nucleare din secolul trecut. „AI este ca un proiect nuclear. Se formează un nou ‘club nuclear’, unde fie ai propriul tău model lingvistic naţional, fie nu ai deloc”, a spus el la evenimentul anual AI Journey.

Vediahin a insistat că Rusia are nevoie de cel puţin două-trei modele originale, nu versiuni străine reantrenate, mai ales pentru zone sensibile precum serviciile publice online, sănătatea şi educaţia. El a mai spsu că utilizarea unui model extern în aceste domenii nu este o opţiune: „Nu poţi încărca informaţii confidenţiale într-un model străin. Este strict interzis şi ar avea consecinţe foarte neplăcute”.

Preşedintele Vladimir Putin a declarat recent că dezvoltarea de modele AI indigene este esenţială pentru suveranitatea Rusiei. În acest efort, Sberbank şi Yandex sunt principalele companii care încearcă să recupereze decalajul faţă de Statele Unite şi China.

Vediahin a admis, însă, că Rusia nu poate egala capacitatea de calcul a liderilor globali. Sancţiunile occidentale limitează accesul la tehnologie, iar diferenţa este de aşteptat să crească. În viziunea sa, SUA şi China se află cu 6–9 luni înaintea restului „clubului”, iar accesul altor state este, practic, blocat.

„În această cursă, fiecare zi contează. Cine nu a început deja, rămâne în urmă cu mai mult decât o zi pentru fiecare zi trecută. Pentru cei care vor să se alăture acum, va fi extrem de costisitor, aproape imposibil”, a spus el.

Vediahin a afirmat că modelul Sberbank GigaChat 2 MAX este comparabil cu ChatGPT 4.0, iar noul GigaChat Ultra Preview se situează la nivelul ChatGPT 5.0. Instituţia se pregăteşte pentru competiţia cu modelele de generaţie următoare şi are în plan să deschidă o parte dintre aceste tehnologii, inclusiv pentru utilizare comercială.

Rusia se bazează pe programatorii şi matematicienii săi pentru a reduce costurile şi a accelera procesul de învăţare automată. Totuşi, Vediahin a subliniat că dezvoltarea AI cere investiţii uriaşe. El estimează că sectorul energetic din Rusia va avea nevoie, în următorii 16 ani, de 40.000 de miliarde de ruble pentru generare şi încă 5.000 de miliarde pentru reţele.

Următorul salt tehnologic, spune el, ar putea proveni dintr-o creştere masivă a memoriei modelelor lingvistice şi dintr-o arhitectură diferită de GPT, asemănătoare celei lansate în 2024 de China prin DeepSeek.

Vediahin a atras atenţia asupra consumului energetic uriaş al AI, care face ca randamentele financiare să fie „foarte îndepărtate sau deloc vizibile”. În opinia sa, piaţa se confruntă cu o „efervescenţă exagerată” în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructură. El a mai spus că Rusia nu riscă o bulă în domeniul Inteligenţei Artificiale, deoarece nivelul investiţiilor interne nu este excesiv.