Incidentul de securitate petrecut la sfârșitul lunii septembrie în apropierea bazei aeriene britanice Fairford a fost aproape sigur orchestrat de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice Iraniene, a declarat prim-ministrul britanic Andy Burnham. Într-un discurs susținut luni în fața Parlamentului, liderul de la Londra a adus acuzații grave Teheranului și a anunțat o serie de măsuri drastice, conform AFP.

Evaluările serviciilor de informații britanice arată o legătură directă între incidentul din Marea Britanie și structurile militare din Iran.

„Pot confirma că, potrivit evaluării noastre, este foarte probabil ca acesta să fi fost coordonat din Iran şi, aproape cu certitudine, orchestrat de Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice din Iran”, a declarat liderul laburist.

Ca urmare a acestor concluzii, executivul britanic a decis impunerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Teheranului. În paralel, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că îl va convoca pe ambasadorul Iranului la Londra pentru a-i prezenta poziția oficială a Regatului Unit.

Baza aeriană RAF Fairford, situată în sud-vestul Angliei, a devenit scena unei operațiuni masive de securitate după ce a fost utilizată anterior de bombardierele americane pentru misiuni împotriva Iranului. În primele ore ale zilei de 27 septembrie, cinci cetățeni britanici au fost reținuți în zonă sub suspiciunea de acte de terorism și infracțiuni legate de materiale explozive.

Potrivit unor surse din cadrul administrației americane, pe rol s-ar fi aflat un complot orchestrat de Iran ce viza lansarea unui atac cu drone. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a menționat că decizia Statelor Unite de a retrage bombardierele de la această bază a fost determinată tocmai de existența unei amenințări legate de Teheran.

Deși suspiciunile rămân ridicate, detaliile concrete despre presupusa acțiune rămân puține. Cei cinci bărbați reținuți inițial au fost eliberați ulterior pe cauțiune, în condiții stricte, fără a fi puși formal sub acuzare. Alți doi bărbați arestați ulterior, printre care și un cetățean cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, au fost de asemenea eliberați.

În urma verificărilor efectuate asupra vehiculelor confiscate la momentul arestărilor, anchetatorii au descoperit recipiente cu benzină, însă niciun exploziv funcțional. Cu toate acestea, indiciile colectate de poliție și prezentate de premier indică o implicare directă a unui stat străin.

Avertismentul transmis de la tribuna Parlamentului a fost unul extrem de ferm în privința rețelelor clandestine folosite de state ostile pe teritoriul britanic.

„Nu vom tolera aceste ameninţări pe teritoriul nostru”, a declarat Burnham. „Vom lua măsuri dure împotriva utilizării de către Iran a reţelelor criminale, folosindu-ne de întreaga gamă de competenţe pentru a le viza pe acestea şi sursele lor de finanţare, şi vom impune sancţiuni suplimentare pentru a limita capacitatea Iranului şi a IRGC de a ne face rău”, a promis premierul.

Oficialii de la Teheran au respins categoric acuzațiile, catalogându-le drept speculații nefondate și răuvoitoare. Totuși, reacțiile internaționale nu au întârziat să apară. Ministerele de Externe din aproape 30 de țări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Canada, Franța și Germania, au emis o declarație comună de condamnare.

Statele partenere au condamnat „utilizarea de către Iran a atacurilor violente, inclusiv actele de complot letal, incendiere, sabotaj, atacuri cibernetice şi alte activităţi hibride împotriva noastră şi a partenerilor noştri”.

În aceeași declarație se subliniază concluzia autorităților britanice: „Marea Britanie a concluzionat, de asemenea, că acest eveniment demonstrează dorinţa continuă a IRGC de a desfăşura activităţi ostile dincolo de graniţele sale prin intermediul reţelelor secrete şi al actorilor-intermediari”.

Acuzațiile privind acțiunile subversive ale Iranului pe teritoriul britanic nu sunt noi. Autoritățile de la Londra susțin de mai mulți ani că Teheranul folosește interlopi și rețele criminale locale pentru a pune la cale asasinate sau răpiri. Numai în cursul anului trecut, Marea Britanie a raportat existența a 20 de amenințări credibile, susținute de Iran, care vizau persoane rezidente pe teritoriul britanic.