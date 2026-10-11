Un conflict izbucnit în noaptea de 10 octombrie, pe strada Mihai Eminescu din municipiul Dej, județul Cluj, s-a transformat într-o altercație în care au fost implicate 11 persoane, cu vârste între 16 și 38 de ani, potrivit IPJ Cluj.

Opt dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetate pentru încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și amenințare.

Incidentul s-a produs în jurul orei 03:00, pe fondul consumului de alcool. În timpul altercației, participanții și-ar fi adresat amenințări și s-ar fi lovit reciproc cu pumnii și picioarele. Doi dintre cei implicați ar fi provocat și distrugeri la o clădire din apropiere.

Cercetările polițiștilor au indicat că scandalul a început în urma unui conflict spontan între cele 11 persoane. Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, schimbul de amenințări ar fi degenerat într-o bătaie în care au fost folosite lovituri cu pumnii și picioarele.

IPJ Cluj a transmis că persoanele implicate au vârste cuprinse între 16 și 38 de ani. Polițiștii au reușit să le identifice, iar cercetările vizează atât violențele, cât și celelalte fapte comise în timpul incidentului.

Autoritățile nu au precizat în informațiile prezentate dacă toate persoanele implicate au suferit răni sau dacă a fost necesară intervenția echipajelor medicale.

În timpul scandalului, doi dintre bărbații implicați ar fi lovit cu pumnii și picioarele geamul unui imobil din apropiere. Aceștia ar fi lovit și poarta metalică destinată accesului auto, provocând distrugeri.

Incidentul este cercetat, astfel, nu doar din perspectiva violențelor dintre participanți, ci și pentru prejudiciile materiale produse. Stabilirea exactă a împrejurărilor și a responsabilității fiecărei persoane face parte din ancheta în desfășurare.

Polițiștii au discutat cu persoanele implicate și posibilitatea emiterii unor ordine de protecție, însă acestea ar fi refuzat măsura, potrivit informațiilor comunicate.

Opt dintre cei 11 participanți au fost reținuți sâmbătă, 10 octombrie, pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, duminică, 11 octombrie, față de aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Persoanele vizate sunt cercetate pentru încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și amenințare. Încadrarea juridică și răspunderea individuală urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor legale.

Măsura controlului judiciar presupune respectarea obligațiilor stabilite de autoritățile judiciare pe durata acesteia. Ea nu reprezintă o condamnare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

IPJ Cluj continuă cercetările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs altercația din Dej și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Ancheta urmărește stabilirea contribuției fiecărei persoane la conflict, precum și a circumstanțelor în care au fost provocate distrugerile. Până la finalizarea procedurilor judiciare, vinovăția persoanelor cercetate trebuie stabilită potrivit legii.