Marco Rubio, la Ierusalim. Vizită de sprijin pentru Israel, după atacul din Qatar

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a început duminică o vizită în Israel, menită să reafirme sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru aliatul său în războiul împotriva Hamas. Deplasarea are loc într-un climat complicat, după ce un atac israelian asupra unor lideri Hamas aflați în Qatar a provocat condamnări internaționale și nemulțumirea președintelui Donald Trump, potrivit AFP.

Bombardamentul de marți a vizat un complex rezidențial din centrul capitalei Qatarului, Doha, unde se aflau responsabili ai mișcării islamiste palestiniene. Atacul a fost calificat drept „fără precedent”, mai ales că Qatarul joacă rolul de mediator în negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza.

„Acest atac nu va schimba natura relației noastre cu Israelul, dar va trebui să discutăm despre impactul său”, a declarat Marco Rubio, înainte de plecarea sa spre Orientul Mijlociu.

Potrivit Departamentului de Stat, vizita lui Rubio are scopul de a reasigura Israelul că beneficiază în continuare de sprijinul american, într-un moment în care mai multe state pregătesc recunoașterea unui stat palestinian la Adunarea Generală a ONU.

Războiul din Gaza, declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian, a dus la decimarea conducerii grupării islamiste. Israelul a jurat să o distrugă și să o alunge din teritoriul palestinian unde a preluat puterea în 2007.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat liderii Hamas stabiliți în Qatar că „iau în derâdere situația dificilă a locuitorilor din Gaza” și că „au blocat toate încercările de încetare a focului”. „A scăpa de ei ar elimina principalul obstacol în calea eliberării ostaticilor și a sfârșitului războiului”, a scris Netanyahu pe platforma X.

Pe de altă parte, Forumul familiilor ostaticilor israelieni îl consideră chiar pe Netanyahu drept obstacol în calea încheierii conflictului. „De fiecare dată când este pe cale să se ajungă la un acord, Netanyahu îl sabotează”, acuză organizația.

În Fâșia Gaza, asediată și devastată de aproape doi ani de război, armata israeliană continuă ofensiva asupra orașului Gaza, descris drept unul dintre ultimele bastioane Hamas.

Potrivit armatei israeliene, peste 250.000 de locuitori au părăsit orașul în urma intensificării bombardamentelor. În schimb, apărarea civilă din Gaza vorbește despre doar 68.000 de persoane evacuate. Estimările ONU arată că aproximativ un milion de palestinieni trăiesc în și în jurul orașului.

Din cauza restricțiilor impuse presei și a accesului limitat în teritoriu, informațiile furnizate de cele două părți nu pot fi verificate independent, precizează AFP.