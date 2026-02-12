Monden

Marcel Pavel, radical la adresa lumii manelelor. De ce nu s ar asocia niciodată cu ele

Marcel Pavel, radical la adresa lumii manelelor. De ce nu s ar asocia niciodată cu ele
Marcel Pavel a explicat la un podcast că nu ar putea să cânte sau să participe la petreceri unde sunt manele. Asta deși spune că are mulți prieteni maneliști pe care îi apreciază.

Marcel Pavel, tăios la adresa manelelor

Cântărețul a explicat că nu se regăsește în stilul muzical numit ”manele” și că nu participă la astfel de petreceri. Acesta a explicat că are prieteni din această categorie și că le apreciază vocea.

”Nu-mi găsesc locul printre manele. Am prieteni maneliști pe care îi cunosc bine, au voci extraordinare, dar nu mp regăsesc în stilul acela, în lumea aceea”, a povestit artistul.

”Maneliștii folosesc procesoare”

Cu toate acestea, Marcel Pavel a ținut să precizeze că sunt mulți cântăreți de petrecere care se lasă ajutați de procesoare. Asta pentru că au și un program încărcat. ”Maneliștii au procesoare, că la oboseala care se acumulează în fiecare noapte e normal. Și își pun procesorul și se lasă ajutați. Dar sună artificial.

Dar nu mai cântă el, cântă procesorul. Dispare sentimentul uman. Culmea e că urechea umană va percepe acel sunet ca fiind cel real. Iar vocea umană nu va fi la fel de plăcută”, a mai spus artistul. De altfel și el se opune folosirii inteligenței artificiale în muzică.

Cameră specială pentru antrenarea vocii

Cât privește vocea lui și modul în care o antrenează și o menține, aici e o întreagă rutină. ”Eu am igiena muncii. Eu îmi încălzesc vocea cel puțin 20 de minute. Fac vocalizele acasă, dar și la locul unde am eveniment.

Eu cer o cameră special pentru mine, să îmi încălzesc vocea, altfel îmi pun în pericol corzile vocale. Acasă fac vocalize peste tot. Iar la mine acasă cântă toată lumea, că sunt pianiști. Ei mă ajută la pian. Eu nu mănânc piperat, nu beau rece. Alcool nu consum”, a mai spus interpretul.

