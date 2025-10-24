Fantoma doamnei Ruxandra. Legenda Palatului Sturdza de la Miclăușeni, castelul blestemat al Moldovei

Palatul Sturdza de la Miclăușeni, o bijuterie neogotică a Moldovei, ascunde una dintre cele mai tulburătoare legende românești – povestea doamnei Ruxandra, al cărei spirit ar bântui încă sălile castelului. Între istorie, tragedie și mister, locul continuă să fascineze vizitatorii.

În inima Moldovei, la doar 65 de kilometri de Iași, se ridică Palatul Sturdza de la Miclăușeni, o construcție care pare desprinsă dintr-un basm gotic.

Cu turnuri crenelate, vitralii colorate și ziduri de piatră îngălbenite de vreme, castelul este un loc unde istoria se amestecă cu legendele.

Cei care l-au vizitat spun că în liniștea serii, printre coridoarele reci, se aud uneori pași ușori și șoapte. Localnicii cred că este fantoma doamnei Ruxandra Sturdza, fosta stăpână a palatului, al cărei destin tragic a marcat definitiv acest loc.

Legenda își are rădăcinile în istorie. Ruxandra Sturdza, fiica boierului George Sturdza și soția contelui Gheorghe Sturdza, a fost ultima mare proprietară a domeniului Miclăușeni. Educată la Viena și pasionată de artă, Ruxandra a transformat palatul într-un centru al culturii și spiritualității moldovenești.

În timpul Primului Război Mondial, castelul a fost transformat în spital militar, iar Ruxandra s-a dedicat îngrijirii răniților. Soarta a fost însă nemiloasă: și-a pierdut soțul, averea și, în cele din urmă, mințile.

Se spune că, după moartea contelui, Ruxandra a început să rătăcească prin sălile goale, vorbind cu portretele de pe pereți și chemându-l pe cel pierdut. Într-o noapte de iarnă, a fost găsită fără suflare în salonul mare, îmbrăcată în hainele de nuntă.

De atunci, legenda spune că spiritul ei nu a părăsit niciodată castelul.

După 1990, când Palatul Sturdza a început să fie restaurat, mai mulți paznici angajați pentru supraveghere au demisionat subit. Motivele lor au fost mereu aceleași: zgomote inexplicabile, porți care se deschideau singure, pași pe scări și o siluetă albă care se plimba pe la ferestrele de la etaj.

Unul dintre foștii paznici, citat într-un reportaj local, povestea:

„Am crezut că e cineva înăuntru. Am intrat cu lanterna și nu era nimeni. Dar pe geam, se vedea clar o femeie în alb. M-am dus a doua zi și mi-am dat demisia.”

De atunci, legenda „doamnei Ruxandra” s-a adâncit. Mulți vizitatori susțin că au simțit un curent rece brusc, deși toate ferestrele erau închise, iar unii spun că au auzit pianul cântând singur, deși instrumentul este mut de decenii.

Palatul Sturdza nu este doar un loc al legendelor. Este una dintre cele mai valoroase clădiri neogotice din România, construit între 1880 și 1904, inspirată de castelele germane de pe Valea Rinului.

Interiorul era decorat cu marmură de Carrara, oglinzi venețiene, lambriuri de stejar sculptat, și o bibliotecă impresionantă cu peste 60.000 de volume – multe dintre ele manuscrise rare.

După instaurarea regimului comunist, castelul a fost naționalizat. Multe dintre obiectele de artă au dispărut, iar mobilierul a fost distrus sau furat. Clădirea a fost transformată pe rând în azil, orfelinat și școală specială, perioade în care zidurile s-au degradat rapid.

Istoricii spun că poveștile despre fantoma doamnei Ruxandra sunt alimentate de dramele trăite în interiorul castelului. Pierderea soțului, prăbușirea familiei Sturdza, naționalizarea și decăderea domeniului au creat un mit colectiv al unei case bântuite de suferință.

Totuși, preoții de la Mănăstirea Miclăușeni, aflată în imediata apropiere, privesc altfel legenda:

„Doamna Ruxandra a fost o femeie credincioasă, care a transformat castelul în loc de ajutor și rugăciune. Dacă sufletul ei mai veghează aici, o face ca să apere locul, nu ca să sperie oamenii.”

În prezent, Palatul Sturdza de la Miclăușeni este restaurat și deschis publicului. Vizitatorii pot vedea saloanele decorate în stil neogotic, biblioteca veche, capela, dar și parcul dendrologic din jurul domeniului.

Noaptea, când luminile se sting și liniștea cuprinde palatul, ghizii recunosc că și ei au simțit uneori „ceva inexplicabil”.