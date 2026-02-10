Cine i-a prevestit lui Marcel Pavel că melodia „Frumoasa mea” va fi șlagărul vieții lui

”Frumoasa mea” este cu siguranța una dintre cele mai cunoscute melodii românești din ultimele decenii. Piesa a făcut furori la acel moment și este în continuare în top la diferite evenimente. Există o persoană care a știut că piesa va avea acest succes și i-a spus inclusiv solistului acest lucru.

Elena Cârstea a fost cea care i-a spus lui Marcel Pavel că piesa va fi hit. Culmea, și ea a participat la scrierea versurilor, alături de Ovidiu Komornic.

”Elena Cârstea mi-a zis: măi, nebunule, șlagărul vieții tale ăsta va fi. Dar mi-a spus și Ovidiu înainte, las-o pe Elena, te rog ascultă, că uite ea a pus versurile: frumoasa mea în noaptea asta să ne iubim ca doi nebuni. Acestea sunt versurile ei. Și a început să plângă când a cântat piesa. A început să plângă și a spus că asta sigur va fi altceva”, a spus Marcel Pavel la un podcast.

În studio, piesa a fost înregistrată cu toată pasiunea posibilă. ”Cum am cântat-o atunci am cântat-o și la înregistrare. A fost din toată inima, din tot sufletul, a explodat.

A fost o explozie atunci, a fost o resetare a muzicii românești. Eu chiar sper să am o piesă mai bună decât Frumoasa mea până la sfârșitul carierei”, a mai explicat interpretul.

Solistul a explicat că nu merge la toate evenimentele. ”Eu merg la anumite evenimente. Eu trebuie să știu ce lume vine la respectivul eveniment pentru că eu nu mă pot adresa oricui.

Eu cânt un anume tip de muzică. Mi-am câștigat dreptul de a analiza ofertele. Chiar dacă pierd bani. Dacă nu-mi convine propunerea am dreptul să refuz și mă bucur că pot să fac asta. Dar nu o să fac pe nimeni niciodată să se imtă prost, chiar dacă refuz”, a mai spus el.