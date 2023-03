Cum se simte Elena Cârstea, după accidentul vascular. Celebra artistă nu are încredere în sistemul medical din România

Celebra artistă Elena Cârstea a trecut prin momente extrem de dificile. A suferit un accident vascular în urmă cu mai bine de o lună și s-a confruntat cu mai multe pneumonii severe. Timp de aproximativ două săptămâni a stat internată în spital, însă a început să se simtă mai bine.

Elena Cârstea a vorbit pentru prima oară, după AVC, despre starea sa de sănătate. Artista a mărturisit că ia în continuare tratament și că face mișcare. S-a lăsat de fumat și încearcă să adopte un stil de viață mai sănătos.

„Mă simt foarte bine, având în vedere prin ce am trecut. Fac tratament, iau tot felul de medicamente, zilnic, până îmi voi reveni complet.

La pat nu am stat deloc. Din contră, e recomandat să fac multă mișcare, doar că obosesc foarte repede. Ieri am făcut testul de mers, ca să măsoare nivelul de oxigen, cât respir, în timp ce fac efort.

Mănânc foarte ușor, mai mult salate…Trebuie să fac mișcare. De fumat nu mă mai pot apropia, am deja patru luni de când m-am lăsat. Chiar a fost grav, nu mai puteam respira”, a mărturisit Elena Cârstea pentru cancan.ro.

Elena Cârstea nu are încredere în sistemul medical din România

Artista este stabilită acum în America și se declară mulțumită de decizia sa. Este bine îngrijită de medicii de acolo și a mărturisit că, dacă se afla în România, nu crede că trecea cu bine peste aceste probleme medicale. Elena Cârstea a povestit cum a ajuns la un pas de moarte și a dezvăluit că acum se folosește de un baston pentru a se deplasa. Face mult sport și a mărturisit că merge zilnic la piscină.

„Am fost foarte bine îngrijită aici, dacă eram în România, acum nu mai existam.

Am răcit, aici vremea e umedă. Am facut mai multe pneumonii…Iar ultima oară, a fost grav, am stat mai bine de două săptămâni la Urgențe. AVC -ul l-am făcut înainte, nu am știut că l-am avut, am aflat după. Doar că ajunsesem să nu mai pot merge.

Acum mă deplasez cu un baston plin de swarowsy. L-am comandat special, să rămânem în trand. Acesta e negru, îmi voi lua și unul alb să mă asortez…

Toată toată luna aprilie voi face teste. Merg la piscină zilnic, fac terapie ca să îmi revin”, a adăugat aceasta.

Cu se ocupă Elena Cârstea acum și ce planuri de viitor are

Artista a mărturisit că alături de ea este soțul ei, un cetățean american pentru care a plecat din România în urmă cu 15 ani. Acesta îi oferă o viață liniștită și are grijă de cele două fiice înfiate de artistă în urmă cu mai mulți ani.

„Noi ducem o viață liniștită aici, am tot ce-mi trebuie în casă…Ieșim în oraș, soțul e cel care insistă, e spre binele meu, doar că lumea mă obosește în acest moment.

Eu sunt și cu pisicile mele. Am patru persane, printre care doi puiuți, asta e terapia mea cea mai bună.

Am căutat ca să am un bărbat ca soțul meu. Ar face orice pentru fete, el e mai atent cu ele decât sunt eu, ele la el apelează întâi. Ambele sunt la facultate, dar și lucrează, în același timp, ca să-și câștige singure banii lor”, ne-a mai povestit aceasta.

Elena Cârstea a vorbit și despre reîntoarcerea sa la muncă. Artista a renunțat la muzică atunci când a plecat în America și lucrează de ani buni în imobiliare. După accidentul vascular are nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare, așa că a ales să stea acasă câteva luni.

„Voi continua să lucrez în imobiliare, doar că acum am luat o pauză, pentru că mi-e greu să mă deplasez, să arăt casele clienților. Dar am fost la birou, am un șef foarte drăguț, care a înțeles situația. Sunt chiar extrem de mulțumită aici, am mai lucrat și-n altă parte, dar nu era așa. După luna aprilie revin și la muncă, puternică și-n forță.

Nu am mai cântat deloc de când am plecat din țară. Eu nu fac pionierat în America. În România aș dori să vin la toamnă, dacă voi fi bine până atunci și voi avea acordul medicilor”, a completat artista.