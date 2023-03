Elena Cârstea, probleme grave de sănătate chiar înainte de a împlini 61 de ani. „Nu mai puteam să merg, eram toată vânătă”

Artista este sub tratament, după ce a fost diagnosticată cu pneumonie și a suferit un atac cerebral. Aceasta de abia a mai putut merge, drept pentru care a fost nevoită să se interneze în spital pentru a fi tratată corespunzător.

„Nu am mai putut să merg și nu știam. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână. Iar apoi s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă”, a povestit artista.

Elena Cârstea, grave probleme de sănătate

Cântăreața de muzică ușoară a mărturisit că luna trecută a fost la toate controalele posibile, iar pentru a se simți mai bine e nevoie să nu mai fumeze.

„Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate. Nu m-am speriat când am făcut atacul cerebral. Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers.

Nu e vina nimănui, decât vina mea. Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie”, a mai declarat cântăreața, care e plecată de ani buni în America.

Însă a luat aminte iar acum a decis să facă mai multe pentru sănătatea sa. Aceasta a povestit că acum merge o oră pe zi la înot, iar în șase luni speră să-și revină complet. Artista a mai spus că acum trăiește la fel ca înainte și doar trebuie să aibă grijă mai mult de sănătatea sa. Cel mai îngrijorat a fost soțul ei, care o roagă de ani întregi să se lase de fumat.

Artista a împlinit de curând 61 de ani

Elena Cârstea a împlinit 61 de ani pe data de 26 februarie. Din cauză că încă se recuperează, a fost limitată în activități, drept pentru care și-a petrecut timpul împreună cu soțul ei în oraș.

„Ne-am dus în oraș, am mâncat la prânz. Eu nu pot să merg foarte mult în momentul acesta, de aceea nu ne-am dus prea mult. Sunt limitată cu activitățile și atunci ne-am dus numai în centru.

Fetele mi-au luat cadouri toată luna, în continuu, nonstop. În fiecare zi, ba una ba alta; o geantă Channel, bijuterii, au complotat cu soțul”, a povestit aceasta, potrivit libertateapentrufemei.ro.