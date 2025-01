Politica Ce declara mama lui Călin Georgescu după Rebeliunea Legionară. Facsimil







Aneta Popescu, mama lui Călin Georgescu, a fost anchetată după rebeliunea legionară din 1940, potrivit documentelor găsite în arhivele CNSAS și prezentate la B1TV de istoricul Florian Bichir.

Ce declara mama lui Călin Georgescu după Rebeliunea Legionară

Iată, mai jos, conținutul declarației date de mama fostului candidat la președinția României, Călin Georgescu, în ancheta Siguranței cu privire la Rebelinea Legionară:

„Declarație

Ca urmare la nota confidențială din 18 februarie a.c. am onoare a vă răspunde următoarele:

Am fost înscrisă în mișcarea legionară, în luna octomvrie 1940, în Corpul Doamnelor Legionare de sub conducerea Dnei Claudian Tell. Am fost repartizată în Cuibul Sf. Niculae. Str. Doamnei (Clădirea Adriatică)

2. Șefa cuibului a fost Dna Vergati Pia, funcționară, Str. Doamnei. (Clădirea Adriatică)

3, 4. Nu știu nimic. Ultima ședință a fost pe ziua de 15 Ianuarie 941, când s-a discutat programul de lucru pentru un bazar ce urma să aibă loc de Paște. Activitatea noastră era mărginită la opere de binefacere. De la 15 ianuarie și până azi n-am mai avut contact cu șefa de cuib.

Programul detaliat pentru zilele Rebeliunii Legionare

5,6,7,8,9. N-am fost convocată de nimeni în intervalul 19-24 ianuarie a.c.

10. 21 ianuarie: De la ora 0 și până la 7 dimineața, dela 7 1/2 la 1 1/2 la birou; dela 1 1/2 la 4 1/2 am luat masa la familia logodnicului meu; de la 4 1/2 la 7 1/2 la birou; dela 7 1/2 până a doua zi la 7 1/2 acasă.

22 ianuarie: dela 7 1/2 la 1 1/2 la birou; de la 1 1/2 până a doua zi la 7 1/2 n-am părăsit casa

23 ianuarie: dela 7 1/2 la 1 1/2 la birou; de la 1 1/2 până a doua zi la 7 1/2 n-am fost acasă

24 ianuarie: dela 7 1/2 la 1 1/2 la birou; dela 1 1/2 la 4 1/2 am luat masa la familia logodnicului meu; de la 4 1/2 la 7 1/2 la birou; după acreastă oră am fost acasă.

Toate acestea se pot verifica prin condica de prezență, colegii mei, familia mea și a logodnicului meu.

11. N-am avut nicio armă în tot timpul în care am fost înscrisă în Mișcarea Legionară.

12. N-am primit nicio armă în timpul dela 18-24 ianuarie 1941.”

Ce făcea Mișcarea Legionară

Reamintim că, sâmbătă, conf.dr. Florian Bichir, istoric specializat în perioada contemporană a României, a explicat, la B1TV, că declarația Anetei Popescu, mama lui Călin Georgescu, apare într-unul din cele 1.300 de dosare dedicate Mișcării Legionare.

Aneta Popescu a activat în Cuibul Sf. Nicolae din str. Doamnei.

„Cuibul” era o unitate sau grupare a Mișcării Legionare din România. Aceasta a fost activă în perioada interbelică și a folosit asasinatul ca mijloc de eliminarea adversarilor politici.