International Maia Sandu susține că există presiuni fără precedent asupra diasporei moldovenești înainte de alegeri







Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, atrage atenția asupra unei campanii coordonate de influențare a diasporei înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, implicând încercări de corupere, propagandă pro-rusă și conturi false pe rețelele sociale.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, într-un mesaj public, că cetățenii moldoveni din străinătate sunt ținta unor presiuni „fără precedent” exercitate de forțe ostile înaintea alegerilor parlamentare din această toamnă.

Șefa statului a menționat că există informații privind încercări de corupere a alegătorilor din diaspora, precum și o intensificare a activității conturilor false pe rețelele sociale, folosite pentru propagarea unor mesaje anti-UE și împotriva reformelor adoptate la Chișinău. Potrivit acesteia, aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie coordonată de influențare care vizează direct comunitățile de peste hotare.

„Observăm o creștere substanțială a activismului unor conturi inautentice în mediile diasporei moldovenești, cu mesaje împotriva statului Republica Moldova și a parcursului nostru european”, a precizat Maia Sandu.

Liderul de la Chișinău a subliniat că fenomenul este de așteptat să se amplifice în următoarele săptămâni și a îndemnat moldovenii din afara granițelor să fie uniți, să protejeze democrația și „alegerea europeană”.

„Pentru cei care nu ne vor binele, diaspora este o masă de oameni care trebuie lipsită de dreptul de vot și care poate fi manipulată. Ei nu înțeleg că în spatele cuvântului ‘diaspora’ se află părinți care au plecat departe pentru binele copiilor lor, un munte de sacrificii și dor de casă”, a transmis președinta.

Joi, șeful Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat pentru Antena 3 CNN că persoane afiliate unor candidați la alegerile prezidențiale din România sunt implicate în propagandă pro-rusă în Republica Moldova, înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie.

El a explicat că, dacă la alegerile anterioare campaniile de dezinformare se concentrau pe platforma Telegram, în prezent acestea s-au mutat pe TikTok, unde 400 de conturi pro-ruse au fost deja semnalate pentru închidere.

„Emiterea acestor materiale este la turație maximă, nu vorbim doar despre videoclipuri simple, ci despre conținut elaborat cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce îngreunează identificarea și blocarea lor”, a precizat Cernăuțeanu.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că fac demersuri pentru blocarea a 443 de canale TikTok implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale. Aceste canale cumulează un public de 1,2 milioane de urmăritori și au generat peste 4,5 milioane de vizualizări, cifre care indică amploarea fenomenului.

Liderii Uniunii Europene și aliații NATO au avertizat deja că Rusia ar putea încerca să influențeze rezultatul alegerilor din Republica Moldova, un scrutin considerat crucial pentru viitorul orientării politice a țării.