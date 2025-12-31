Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile de pace, în timp ce Ucraina își apără dreptul la existență și caută o soluție diplomatică

Republica Moldova. Rusia sabotează negocierile de pace, afirmația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj publicat pe platforma X, în care a subliniat că Ucraina încearcă să obțină pacea pe cale diplomatică, în timp ce își exercită dreptul la autoapărare în fața agresiunii militare.

Șefa statului a reamintit că Federația Rusă este cea care a invadat Ucraina, precizând că, în acest context, autoritățile de la Kiev acționează în conformitate cu dreptul internațional, apărându-și suveranitatea și participând, în paralel, la eforturi diplomatice pentru încheierea războiului.

Potrivit Maiei Sandu, Ucraina „se apără și caută pacea, angajându-se cu bună-credință într-un plan de pace negociat de SUA”, în timp ce Moscova ar adopta o atitudine opusă. Președinta Republicii Moldova afirmă că Rusia „sabotează negocierile de pace cu afirmații false”, concomitent cu menținerea și intensificarea acțiunilor militare.

În mesajul său, șefa statului a atras atenția și asupra impactului umanitar al războiului, menționând că bombardamentele rusești vizează în mod repetat populația civilă și infrastructura critică, lăsând comunități întregi fără energie electrică și căldură.

„Acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea”, a conchis Maia Sandu.

Declarația președintei Republicii Moldova a fost făcută în contextul intensificării discuțiilor internaționale privind negocierile de pace, dar și pe fondul unor acuzații recente lansate de Moscova, potrivit cărora Ucraina ar fi încercat să atace cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin din Valdai. Afirmațiile nu au fost confirmate din surse independente, iar mai mulți experți și oficiali occidentali au avertizat că acest narativ ar putea fi utilizat drept pretext pentru noi escaladări militare.

În plan diplomatic, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit duminică, 28 decembrie, în Florida, cu Donald Trump. După discuții, fostul lider de la Casa Albă a declarat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în vederea încheierii războiului. La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace în 20 de puncte a fost „agreat în proporție de 90%”.

La scurt timp, Rusia a reluat acuzațiile la adresa Ucrainei, fără a furniza dovezi, acuzații respinse ferm de Kiev, care le-a calificat drept nefondate și menite să submineze procesul de pace.