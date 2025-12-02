Maia Sandu convocă Consiliul Național de Securitate. Riscurile hibride și dezinformarea, sub lupă

Șefa statului, Maia Sandu, convoacă astăzi prima ședință a Consiliului Național de Securitate (CNS) în noua sa componență, după finalizarea reformei structurale a CNS.

Potrivit Președinției, membrii CNS vor analiza o serie de subiecte de maximă importanță pentru securitatea națională, inclusiv riscurile informaționale și cibernetice, finanțarea ilegală și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și campaniilor de dezinformare îndreptate împotriva Republicii Moldova.

După încheierea ședinței, Maia Sandu va susține o conferință de presă la ora 16:30, în cadrul căreia vor fi prezentate concluziile CNS și prioritățile imediate ale Consiliului.

Decretul privind constituirea noului Consiliu a fost semnat la începutul lunii noiembrie de șefa statului. Structura CNS a fost reformată în urma adoptării, în luna iulie, a noii legi privind securitatea națională, votată de parlamentarii PAS.

Conform prevederilor actualizate, organul a fost redenumit din Consiliul Suprem de Securitate în Consiliul Național de Securitate, iar Maia Sandu va ocupa funcția de președinte al acestuia. Schimbările majore vizează transformarea CNS dintr-un organ consultativ într-un organ central de coordonare și decizie, ceea ce înseamnă că hotărârile sale devin obligatorii pentru toate autoritățile și instituțiile responsabile, nu doar recomandări.

Neexecutarea hotărârilor CNS poate fi sancționată conform Codului Penal cu amenzi de până la 47.500 de lei sau cu închisoare de până la un an, iar în caz de război sau amenințare la adresa securității naționale, pedeapsa poate ajunge până la cinci ani de închisoare.

Autoritățile moldovenești avertizează constant că țara se confruntă cu amenințări hibride complexe, în special provenite dinspre Rusia, care combină presiuni cibernetice, informaționale, economice și militare. Această situație este amplificată de războiul din Ucraina și de prezența trupelor rusești în stânga Nistrului.

În ultimele săptămâni, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de mai multe ori de drone rusești folosite în atacuri asupra Ucrainei, ceea ce a dus la închideri temporare ale spațiului aerian, devieri ale curselor aeriene și alerte de securitate. Autoritățile consideră aceste incidente parte a unui tipar mai larg de acțiuni hibride, menite să destabilizeze țara și să submineze încrederea în instituțiile statului.