Maia Sandu a câştigat procesul de judecată împotriva consătencei care i-a denigrat bunicul

Republica Moldova. Preşedinta Maia Sandu a câştigat procesul civil împotriva Annei Mihalachi din localitatea de baştină a preşedintei, care i-a denigrat bunicul.

Mihalachi a scris pe reţele că bunicul preşedintei a fost turnător în perioada sovietică.

Opoziţia a criticat-o dur pe şefa statului pentru că a acţionat-o în judecată pe Maia Sandu. Iar avocatul Annei Mihalachi, Igor Hlopeţchi, partenerul politic al Victoriei Furtună, preşedinta partidului Moldova Mare, susţinut de Ilan Şor, a solicitat în şedinţă de judecată ca şefa statului să fie supusă controlului psihiatric.

Demersul lui Hlopeţchi a fost respins de instanţă.

Decizia pronunţată la 12 februarie de Judecătoria Chişinău este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară.

Magistrata Iulia Sârcu de la Judecătoria Chişinău a obligat-o pe Anna Mihalachi este obligată să ceară scuze publice de la şefa statului și să dezmintă informațiile care îl vizează pe bunelul președintei. Instanţa a cerut pârâtei să publice pe reţele o dezminţire cu următorul conţinut:

„Subsemnata, aduc scuze publice *** pentru afirmațiile denigratoare publicate de mine în data de 14 octombrie 2024, pe pagina mea personală de pe rețeaua de socializare „Facebook”, afirmații care au afectat memoria *** său, domnul *****.

Dezmint în mod public informația pe care am răspândit-o, potrivit căreia: domnul ***** ar fi fost cuzist, trădător, pârâtor, implicat în deportările moldovenilor în Siberia, ar fi dat foc bisericii din sat sau distrus obiecte de cult, ca fiind falsă, defăimătoare și lipsită de orice suport factologic”.

Totodată, instanţa a dispus încasarea de la Anna Mihalachi, în beneficiul Maiei Sandu, a cheltuielilor de judecată, constituite din: taxa de stat, proporțional părții admise din pretenții în mărime de 250 de lei, și taxa de timbru în mărime de 200 de lei.

„În rest, cererea de chemare în judecată se respinge ca neîntemeiată. Hotărârea judecătorească se execută benevol, în modul stabilit de lege, în termen de cel mult 15 zile după ce rămâne definitivă”, se mai arată în dispozitivul hotărârii.

În cererea prealabilă, avocaţii Maiei Sandu au solicitat de la Mihalachi prejudicii morale de 50.000 de lei.

Şefa statului a acţionat-o în judecată pe consăteanca sa pentru mesajul publicat pe Facebook, în data de 14 octombrie 2024, în perioada campaniei electorale pentru turul I al alegerilor prezidențiale.

Anna Mihalachi susținea în postare că Mihail Sandu ar fi fost „un pârâtor”, că ar fi pângărit biserica din localitatea sa și că ar fi dat foc la toate icoanele și cărțile bisericești. De asemenea, menționa că Maia Sandu ar vinde Republica Moldova europenilor și americanilor, că ar trăda interesele naționale și ar obliga preoții să treacă la Mitropolia Basarabiei, făcând totodată apel la cetățeni să nu o voteze şi să spună NU integrării europene.

„Oricine poate să critice politicile mele, oricine poate să critice măsurile pe care le întreprind, lucrurile pe care le spun. Astea sunt lucruri firești și asta înseamnă libertate de expresie. Atunci când ești denigrat, atunci când îți este denigrată familia, ai dreptul, ca orice cetățean, indiferent de funcția pe care o ocupi, să ceri socoteală”, şi-a argumentat Maia Sandu cererea de chemare în judecată.