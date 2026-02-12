Şedinţă preliminară de aproape patru ani. Cum este examinat dosarul de învinuire a unui fost procuror general adjunct

Republica Moldova. Examinarea dosarului de îmbogăţire ilicită a fostului şef de la Procuratura Generală Ruslan Popov, adjunct al lui Alexandr Stoianoglo în perioada când era procuror general, bate pasul pe loc.

La aproape patru ani de când procurorii au transmis dosarul în instanţă, examinarea se află la etapa şedinţei preliminare.

În acest timp, Ruslan Popov şi soţia sa Iulia, care tot este procuror şi inculpată în dosarul de îmbogăţire ilicită, au câştigat în instanţa civilă despăgubiri de la stat după ce s-au plâns pe acţiunile pretins ilegale ale procurorilor.

„Termenul de prescripţie nu expiră, este o infracţiune gravă. Întrebaţi avocaţii despre tergiversare”, a declarat pentru EvZ procurorul pe caz, Nadejda Busuioc.

Ruslan Popov şi avocatul său au refuzat să răspundă la întrebări.

Toate şedinţele de judecată în dosarul Popov au fost amânate. Inculpaţii s-au îmbolnăvit pe rând. Unul din ei a suportat o intervenţie chirurgicală la şold. Apoi a ajuns în spital şi Ruslan Popov. Acesta a avut nevoie de o perioadă de recuperare în urma unui ictus cerebral.

În martie 2024, magistrata Vasilisa Muntean a solicitat ca dosarul să fie redistribuit judecătorilor specializați în infracţiuni de corupţie. Dar solicitarea a fost respinsă.

Însă majoritatea şedinţelor au fost amânate din cauza avocaţilor. Aceştia au lipsit pe rând, făcând imbosibilă desfăşurarea şedinţelor.

La ultima şedinţă de judecată nu s-a prezentat din nou unul din avocaţii celor cinci inculpaţi. Nadejda Busuioc, procurorul pe caz, a solicitat instanţei să le asigure inculpaţilor avocaţi asiguraţi de stat ca să poată trece la judecarea cauzei.

Instanţa a acceptat demersul şi a dispus că în cazul dacă apărătorii nu vor face act de prezenţă, vor fi oferiţi avocaţi de stat.

Mai mult, Vasilisa Muntean, preşedinta completului de judecată a decis de a urgența examinarea dosarului, programând 13 şedinţe de judecată pentru următoarele trei luni.

Ruslan Popov a fost reținut pe 9 octombrie 2021, fiind cercetat penal pentru îmbogățirea ilicită şi fals în declaraţii publice.

Într-o investigație jurnalistică se arăta că Popov a indicat în declarația de avere că locuințasa ar costa doar 111,8 mii de lei, deși, în realitate, prețul ar fi de cel puțin 2 mln lei. În altă investigație se arată că tatăl lui Ruslan Popov deține terenuri cu suprafața totală de 100 ha.

Asta cu toate că localnicii au declarat că, în 2014, însuși Ruslan Popov a cumpărat terenurile respective. În 2018, în gospodăria părinților procurorului, care sunt pensionari, a început construcția unei camere frigorifice cu suprafața de 2000 m2.

Popov s-a aflat în arest preventiv aproape 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție. În acest timp i-au mai fost pornite două dosare penale pentru spălare de bani. În afară de capul familiei mai fiind bănuiţi soţia şi fiul lor mai mare, Alexandru.

Ulterior, procurorii au încetat urmărirea penală în aceste două dosare din lipsă de probe. Ruslan, Iulia şi Alexandru Popov fiind scoşi de sub urmărire penală.

În instanţă a ajujns doar dosarul în care Ruslan şi Iulia Popov sunt învinuiţi de îmbogăţire ilicită şi fals în declaraţii publice.

După ce au fost scoşi de sub urmărire penală în ultimele două dosare, soţii Popov şi fiul lor s-au plâns în instanţă pe acţiunile pretins ilegale ale procurorilor. Şi au cerut bani pentru prejjudicii morale.

Familia Popov a fost reprezentată în instanţă de controversatul avocat Igor Hlopeţchi. Un opozant înverşunat al guvernării pro-occidentale de la Chişinău, fiind şi subalternul de partid al Victoriei Furtună în proiectul politic „Moldova Mare”.

În timp ce examinarea dosarului în care fostul şef de la procuratură este inculpat pentru îmbogăţire ilicită bate pasul pe loc la Judecătoria Chişinău, magistraţii de la o altă insanţă au dispus acordarea prejudiciilor morale pretinse de Ruslan Popov după ce a fost investigat de procurorii anticorupţie.

Deciziile de a-i da lui Popov bani din contul statului au fost luate de magistraţii de la sediul Ialoveni al Judecătoriei Hânceşti.

Amintim că Ruslan Popov s-a născut şi locuieşte cu familia în satul Mileştii Mici din raionul Ialoveni. Iar soţia sa, Iulia Popov, a lucrat ca procuror şi avocat la Ialoveni.

Prima a dat curs cererilor lui Ruslan Popov magistrata de la Ialoveni Corina Albu. În hotărârea adoptată la 4 martie 2024, statul a fost obligat să-i achite fostului şef de la Procuratura Generală 250.000 de lei (peste 17.000 de euro) pentru „repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și ale procuraturii”.

Magistrata Natalia Doroftei a fost de acord cu pretenţiile înaintate de Ruslan Popov. Şi anume că i-au fost încălcate drepturile şi libertățile fundamentale. În special, dreptul la un proces echitabil în termen rezonabil.

Pentru care a obligat statul să-i achite 50.000 de lei (cca 2500 euro). Iar procurorii să-şi ceară scuze publice.

Ajunul Crăciunului îi mai aduce un câştig fostului procuror general-adjunct. Acesta s-a adresat în instanţa de la Ialoveni cu plângerea că a fost supus ilegal măsurilor speciale de investigație și tras la răspundere penală.

Popov i-a acuzat pe foştii subalterni că i-a fost aplicat consemn de control la frontieră, a fost supus măsurii speciale de investigații, a fost percheziționat şi pus sub învinuire.

Magistrata Svetlana Bubuioc a obligat statul să-i achite 100.000 de lei (5000 de euro). Iar procurorii să-şi ceară scuze publice.

Ultimul câştig de cauză la Ialoveni Ruslan Popov l-a avut la 7 aprilie 2025. Magistrata Svetlana Bîcu a obligat statul să-i achite 50 de mii de lei. Iar Procuratura a fost obligată la scuze publice.

Astfel, pe parcursul unui an, instanţa de la Ialoveni a obligat statul să-i achite lui Popov 450.000 de lei (cca 22500 de euro).