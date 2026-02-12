Maia Sandu, alături de 50 de lideri mondiali, la München. Prioritate securitatea regională

Republica Molodva. Președinta Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, eveniment de prestigiu care reunește, în acest an, aproximativ 50 de înalți oficiali din întreaga lume. Forumul, dedicat securității globale, se desfășoară pe parcursul a două zile și oferă un cadru pentru dialog politic, coordonarea strategiilor de apărare și analizarea amenințărilor hibride și tradiționale la adresa securității internaționale.

În marja Conferinței, Președinta Sandu va avea întâlniri bilaterale cu lideri și oficiali de rang înalt, pentru a aborda teme precum situația de securitate în regiune, consolidarea cooperării în domeniul securității și sprijinul internațional pentru parcursul european al Republicii Moldova. Totodată, discuțiile vor include eforturile autorităților de la Chișinău în vederea creșterii rezilienței statului și adaptării la provocările regionale și globale.

Maia Sandu va participa la un panel de discuții privind prevenirea și combaterea amenințărilor hibride, alături de lideri de top precum prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.

Această sesiune va analiza riscurile asociate tacticilor hibride și va identifica modalități de cooperare pentru protejarea infrastructurii critice și a securității cibernetice.

La ediția din acest an și-au confirmat participarea lideri de marcă, printre care: președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs. De asemenea secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño.

Agenda reuniunii abordează instabilitatea globală, provocările la adresa ordinii internaționale bazate pe reguli, securitatea și apărarea europeană, relațiile transatlantice, revitalizarea multilateralismului, conflictele regionale și impactul progresului tehnologic asupra securității globale.