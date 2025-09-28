Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc

În România, elevii din învățământul primar dedică aproape jumătate din orele obligatorii materiilor fundamentale – matematică, citire, scriere și literatură, mai exact 46%, peste media OECD de 41%. În gimnaziu, această pondere scade la 29%, ușor peste media OECD, de 27%, arată o analiza ParentED Fest.

Conform analizei, elevii din România acordă mai mult timp materiilor fundamentale, deseori în detrimentul disciplinelor complementare precum informatica, științele naturii, limbile străine și artele.

În contrast, țările nordice alocă mult mai puțin timp materiilor de bază, oferind mai multe ore disciplinelor suplimentare: doar 35% din program în Danemarca, 36% în Islanda și 38% în Finlanda și Estonia. La polul opus, cele mai mari ponderi sunt în Croația – 50%, Slovacia – 49%, și în Suedia, Luxemburg și Germania, fiecare cu 48% din timpul școlar dedicat materiilor de bază.

„Ştim acum ca pentru ca un copil sa se dezvolte optim, este nevoie sa susţinem formarea de conexiuni în întregul lui creier; conexiuni care construiesc abilitaţi ce conduc la relaţii mai sanatoase, la o stare mentalaechilibrata şi la o viaţa plina de semnificaţie”, afirmă Dr. Daniel Siegel, medic, autor și expert în neuroștiințarelaționala.

Specialistul va fi susține o conferință pa ParentED Fest 2025, care va avea loc pe 4 octombrie în București.

În România, elevii din învățământul primar parcurg anual doar 540 de ore obligatorii de școală, situând țara printre cele cu cele mai puține ore de școală din Europa. Doar Bulgaria (507 ore/an) și Croația (473 ore/an) înregistrează mai puține ore.

La polul opus, cele mai multe ore la nivel primar se înregistrează în Danemarca (1000 ore/an), Olanda (940 ore/an), Luxemburg (927 ore/an) și Italia (917 ore/an). Aceste date sunt preluate din cel mai recent raport OECD „Education at a Glance 2025”.

În ceea ce privește vacanțele școlare, România are un total de 16,6 săptămâni pe an, depășind media OECD, de 13,5 săptămâni. Cele mai lungi vacanțe pentru ciclul primar se întâlnesc în Letonia și Lituania, cu 17 săptămâni libere anual.

În schimb, cele mai scurte perioade de vacanță se înregistrează în Danemarca (10,6 săptămâni), Olanda (11 săptămâni) și Norvegia (11,4 săptămâni), urmate de Cehia (12 săptămâni) și Regatul Unit – Scoția cu 12,2 săptămâni și Anglia cu 12,8 săptămâni.

„Faptul ca elevii romani petrec mai puțin timp la școalași concentreaza mare parte din ore pe disciplinele fundamentale ridica întrebari despre echilibrul dintre cunoștințele academice și dezvoltarea abilitaților socio-emoționale. Educația holistica presupune sa pregatim copiii nu doar sa rezolve exerciții la matematica sau sascrie corect, ci și sa-și dezvolte creativitatea, gandirea critica, reziliența și capacitatea de a relaționa sanatos. Daca nu lasam loc pentru aceste dimensiuni, riscă să avem adulți competenți tehnic, dar copleșiți emoțional”, spune Diana Balan, fondatorul festivalului de parenting ParentED Fest.

Cel mai mare festival de parenting din România, ParentED Fest, va avea loc în perioada 4-5 octombrie 2025, la București. Ajuns la ediția a doua, evenimentul va aduce în aceeași scenă experți internaționali de renume în domeniul creșterii și educației copiilor.

Printre invitați se numără Maggie Dent, autor și specialist în dezvoltarea echilibrată a copiilor; Dr. Laura Markham, psiholog și autoare de bestselleruri pe tema parentingului bazat pe conexiune; Dr. Shefali, psiholog clinician recunoscut pe plan mondial, care revine pentru a doua oară după succesul ediției precedente; Dr. Gordon Neufeld, expert în dezvoltarea copilului și pionier în teoria atașamentului; Tamara Neufeld Strijack, terapeut și autoare; și Dr. Daniel Siegel, neuropsihiatru de renume internațional, recunoscut pentru integrarea neuroștiinței în psihologie.

Mai multe informații despre eveniment pot fi consultate pe site-ul oficial: https://parentedfest.ro.