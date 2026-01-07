Mai multe străzi din Târgu Jiu, inundate de ploi. Primarul dă vina pe cetățeni

Mai multe străzi din municipiul Târgu Jiu au fost inundate, marți, după ce un lac dintr-un cartier aflat la marginea orașului s-a revărsat din cauza precipitațiilor abundente. „Zona este ocupată în mare parte de cetăţeni care vând haine second hand. De cele mai multe ori, resturile de la ceea ce vând în acele târguri unde merg, le aruncă în zona limitrofă lacului Panduranşu”, a explicat primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, pentru News.ro.

Lacul Pandurașu, un lac artificial din zona de nord-vest a municipiului Târgu Jiu, s-a revărsat marți, după ce în județul Gorj a nins în ultimele zile, iar ulterior a plouat timp de 12 ore, ceea ce a dus la topirea zăpezii și la acumularea aluviunilor scurse de pe un deal.

„Din păcate este un lac neîntreţinut foarte bine de ceilalţi care l-au concesionat, dar şi de către cetăţenii care lucrează în acea zonă. Zona este ocupată în mare parte de cetăţeni care vând haine second hand. De cele mai multe ori, resturile de la ceea ce vând în acele târguri unde merg, le aruncă în zona limitrofă lacului Panduranşu”, a spus edilul municipiului Târgu Jiu.

El a adăugat: „În felul acesta, canalul care ar trebui să colecteze cantitatea de precipitaţii suplimentară faţă de cantitatea normală din acel lac, nu se poate evacua pe canalul pe care îl avem la dispoziţie acolo. Din cauza acestor situaţii, ajungem ca de fiecare dată când plouă, fiind de cele mai multe ori blocat canalul colector, să apară astfel de situaţii”.

Potrivit acestuia, apa revărsată din lac a inundat doar străzile, fără a afecta gospodăriile. Zeci de angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Primăriei și companiei Apa Regio au intervenit la fața locului pentru evacuarea apei și curățarea zonei unde localnicii aruncă frecvent gunoaie.

„Trebuie apreciat că atâţia oameni au ieşit să muncească într-o zi de sărbătoare”, a spus primarul.

Întrebat dacă localnicii au intervenit pentru a curăța zona și a îndepărta apa de pe străzi, edilul a răspuns: „Doar când au venit televiziunile”.

„Au ieşit doar atunci când au apărut televiziunile, deşi ştim cu toţii că o mare parte din problemă este generată de o parte dintre ei şi de ei care şi-au construit case ilegal în acea zonă şi care în mare parte toate deşeurile reziduale le aruncă în lac sau în preajma acelui lac”, a mai explicat primarul.