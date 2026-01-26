MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Regatul Unit din cauza furtunii Chandra

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde luni și marți sunt prognozate fenomene meteorologice severe, precum rafale de vânt și precipitații abundente, asociate furtunii Chandra. În acest context, autoritățile estimează posibile perturbări ale transportului feroviar și rutier.

Conform informațiilor transmise de autorități, sunt în vigoare alerte de cod portocaliu pentru Sud Devon, Dorset, Sudul Somerset și Sud-Estul Cornwall. Alte zone, printre care Cornwall, Sud-Vestul Țării Galilor și Nord Devon, se află sub cod galben. De asemenea, este prognozată ninsoare în nordul Angliei și în Scoția, ceea ce poate îngreuna suplimentar condițiile de trafic.

În acest context, MAE atrage atenția asupra riscurilor provocate de aceste fenomene. „În context, sunt aşteptate rafale de vânt, precipitaţii abundente, care pot provoca perturbări semnificative ale infrastructurii, întreruperi de furnizare a energiei electrice şi perturbări ale reţelelor de telefonie mobilă. Totodată, sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar şi rutier”, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Autoritățile române recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în zonele afectate de furtuna Chandra și urmărirea constantă a comunicărilor oficiale emise la nivel local. De asemenea, românii care au programate zboruri sunt sfătuiți să verifice din timp situația curselor aeriene direct cu operatorii aerieni, având în vedere posibilele întârzieri sau anulări.

În cazul apariției unei situații de urgență majoră pe teritoriul Regatului Unit, cetățenii români sunt îndrumați să apeleze numărul de urgență local 999.

Pentru date actualizate privind evoluția fenomenelor meteorologice, MAE recomandă consultarea informațiilor publicate de serviciul meteorologic britanic, disponibile la adresa: https://weather.metoffice.gov.uk/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2026-01-27.

Totodată, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra: +44 2760 27328; +44 2076 029833; +44 2076 036694; +44 2076 025193; +44 2076 030572; +44 2076 022065. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatori.

Pentru situații dificile, românii aflați în Regatul Unit au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Londra: +44 7738 716335.