International

Macron și Zelenski, o nouă întâlnire la Palatul Élysée: Ucraina rămâne prioritatea Occidentului

Macron și Zelenski, o nouă întâlnire la Palatul Élysée: Ucraina rămâne prioritatea OccidentuluiZelenski - Macron. Sursa foto: Facebook
Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl primește vineri la Paris pe liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o vizită menită să reafirme sprijinul occidental pentru Ucraina. Întâlnirea are loc într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu, generate de confruntarea dintre Iran și aliații occidentali, domină agenda internațională, arată AFP.

Macron și Zelenski, discuții despre conflictul din Ucraina

Parisul vrea însă să transmită un mesaj clar: conflictul din Ucraina rămâne o prioritate. Potrivit unor oficiali de la Palatul Palatul Élysée, vizita urmărește să demonstreze că evoluțiile geopolitice recente nu vor reduce atenția acordată Ucrainei și nici sprijinul oferit de Franța.

Autoritățile franceze susțin că Rusia ar putea încerca să profite de contextul internațional pentru a diminua presiunea diplomatică și militară asupra sa.

„Singurul obstacol în calea păcii, astăzi, este Rusia”, a arătat preşedinţia franceză.

Astfel, Franța insistă că sprijinul pentru Kiev va continua și că Ucraina rămâne o prioritate pe agenda occidentală.

Franța

Franța. Sursa foto: Pixabay

A douăsprezecea vizită de la izbucnirea războiului

Vizita președintelui ucrainean în Franța este a douăsprezecea de la declanșarea invaziei ruse în februarie 2022. Ea vine la scurt timp după deplasarea lui Zelenski în România, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan.

Agenda întâlnirii include o discuție directă între cei doi lideri, urmată de o conferință de presă comună și de un prânz de lucru, conform sursei. De asemenea, Zelenski urmează să participe la o dezbatere cu studenți ai instituției Sciences Po.

Unul dintre subiectele importante este experiența militară acumulată de Ucraina în combaterea dronelor de proveniență iraniană utilizate de armata rusă. Oficialii francezi consideră că această expertiză devine tot mai relevantă în actualul context regional.

Parisul și Kievul au lansat deja, la finalul anului 2025, o inițiativă comună privind dezvoltarea tehnologiilor de drone.

Ajutorul financiar pentru Ucraina

Un alt punct important al discuțiilor îl reprezintă sprijinul financiar european pentru Kiev. Liderii Uniunii Europene au aprobat în decembrie un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, însă primele plăți sunt în prezent blocate.

Blocajul este provocat de poziția premierului ungar, Viktor Orbán, care condiționează acordul de reluarea transportului de petrol rusesc către Ungaria prin oleoductul Oleoductul Drujba.

Președintele ucrainean a sugerat recent că Europa ar trebui să pregătească și un scenariu alternativ în cazul în care blocajul va continua.

Presiune asupra Rusiei

În paralel, Franța insistă asupra menținerii sancțiunilor împotriva Moscovei. În cadrul recentei reuniuni a G7, liderii occidentali ar fi ajuns la un acord privind continuarea restricțiilor asupra exporturilor de petrol rusesc.

Potrivit autorităților franceze, menținerea acestor sancțiuni este esențială pentru a păstra presiunea asupra Kremlinului și pentru a limita capacitatea Rusiei de a finanța războiul.

Parisul afirmă, de asemenea, că își va intensifica acțiunile împotriva așa-numitei „flote fantomă”, nave utilizate pentru a ocoli sancțiunile occidentale și pentru a transporta petrol rusesc pe piețele internaționale.

