Lui Putin i se strânge funia de par. Trump, anunțul momentului

Donald Trump a anunțat luni că va „scurta” termenul de 50 de zile pe care îl acordase liderului rus Vladimir Putin pentru a opri conflictul din Ucraina.

Anunțul a fost făcut în Scoția, la Turnberry, unde președintele american se întâlnește cu premierul britanic Keir Starmer. „Voi reduce cele 50 de zile pe care i le-am acordat”, a spus Trump, exprimându-și din nou „dezamăgirea” față de omologul său rus.

Această decizie vine după ce, pe 14 iulie, Trump lansase un ultimatum lui Putin, avertizând că în cazul în care Rusia nu încetează ostilitățile în Ucraina, va fi supusă unor sancțiuni economice severe.

BREAKING: Trump just announced the 50-day deadline given to Putin is NO LONGER IN PLAY.

"I'm disappointed in President Putin. I'm going to reduce that 50-days to a lesser number because I think I already know his answers." pic.twitter.com/HnfsCoA3x3

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 28, 2025