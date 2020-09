Alături de alți 10 candidați, Lucian Iliescu a intrat în cursa pentru Primăria Sectorului 5, drept candidat din partea PMP.

Cine sunt ceilalți candidați?

În cursa electorală au intrat Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) – economist, Cătălin Lucian Iliescu (PMP) – inginer, Ion Valentin Voicu (ALDE) – inginer, actual consilier general.

De asemenea, Daniel Florea (PSD) – jurist, actualul primar, Cristian Tudor Băcanu (PNL) – avocat, actual secretar de stat, Ştefan Pirpiliu (Alianţa Pro Bucureşti 2020) – inginer.

Marian Daniel Vanghelie (Partidul Social Democrat Independent) – tehnician, Florin Ciomag (Mişcarea Alianţa Patrioţilor Români) – antreprenor, Octavian Mirea (Partidul Ader la Democraţie Educaţie şi Reconstrucţie) – inginer

Adrian Fundeneanu (Partidul Neamul Românesc) – antreprenor și Adrian Ion Urichianu (PRM) – profesor vor și ei să fie edili în sectorul 5.

Întrebări Lucian Iliescu, candidatul PMP la Primăria Sectorului 5

Întrebat de ce a acceptat o astfel de provocare (n.r. cursa pentru Primăria Sectorului 5) Lucian Iliescu a dezvăluit că locuiește în acest sector de foarte mulți ani și este convins că s-ar fi putut face mai multe pentru cetățeni.

„Am acceptat candidatura pentru functia de Primar al Sectorului 5 din partea PMP, deoarece sunt un om responsabil, traiesc in Sectorul 5 de peste 33 ani, sector unde s-au facut prea putine lucruri privind dezvoltarea calitatii vietii cetatenilor. Vreau sa fac ceva pentru Sectorul 5, pentru vecinii mei”, a spus Lucian.

Ce va face ca viitor primar?

„Ca viitor primar, intentionez sa institui standarde de cost pentru fiecare produs si serviciu derulat din banii publici. Voi analiza proiectele bune incepute si voi opri cheltuirea haoticā a banului public. Voi publica toate contractele si facturile pe site-ul primariei.

Principalele obiective vor consta in dezvoltarea retelei de crese si gradinite si a programului dispensar in cartierul tau. Voi pune accent pe curatenia si extinderea spatiului verde. Parcurile vor avea program si voi infiinta Politia Parcurilor. Construirea parcarilor de condominium este un alt proiect important. Reabilitarea blocurilor si caselor se va face transparent prin cooptarea a 50 firme de constructii. Reabilitarea celor 350 blocuri ramase trebuie sa se termine in 3 ani.

Pentru fiecare domeniu de interes am venit cu solutii concrete”, a răspuns candidatul PMP.

Lupta cu Coronavirus

„Prioritatea principalā este asigurarea masurilor de prevenire si raspândire a covid-19. Pe scurt: masti filtrante, produse de igiena pentru toti elevii si studentii, dispersoare pentru dezinfectant in fiecare clasa, asigurarea lāmpilor UV de dezinfectare a salilor de curs, termoschenere la intrarile in institutiile de invatamant, o policlinica unde toti elevii si studentii se pot duce sa-si efectueze gratuit testul covid.

Ca primar voi aloca bani din fondul de rezerva al primariei pentru achizitia unei platforme pentru invatamantul on-line inclusiv implementarea in toate unitatile de invatamant a catalogului electronic. Sunt parinte de 5 copii si gandesc ca viitorul Romaniei il reprezinta educatia copiilor nostri”, a spus acesta.

Ce îi nemulțumește, de fapt, pe cetățenii din Sectorul 5?

„De 30 ani primarii nu au facut ce au promis ca si candidati. Dupā ce si-au ratat primul mandat, la sfarsit promit ce vor face in urmatorul. Nemultumirile sunt multiple in ceea ce priveste lipsa infrastructurii rutiere, a parcarilor, a pietelor, a parcurilor, a reabilitarii blocurilor si a lipsei unitatilor de invatamant si lista poate continua”, a fost răspunsul lui Lucian Iliescu.

Ce promovează candidatul PMP pe Facebook?

„Este un profil al persoanei care isi poate indeplini promisiunile. Nu intampātor este vorba de multā muncā si daruire pentru ceilalti. In toti acesti ani am demonstrat multe din calitatile necesare unui primar. Sunt activ in viata publicā a orasului si a tarii. Am propus multe proiecte din postura de consilier general la PMB si senator al Romaniei, proiecte necesare dezvoltarii calitatii vietii. Doua exemple sunt: istituirea uniformelor scolare pentru invatamantul obligatoriu precum si indemnizatia de crestere a nepotilor pentru bunici Aceste proiecte precum si multe altele sunt publice la un search pe google”.