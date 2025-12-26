Lovituri SUA contra ISIS în Nigeria, după valul de răpiri de copii creștini

Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) în nord-vestul Nigeriei, în urma valului de răpiri de copii creștini și a altor acte teroriste.

Liderul american i-a descris pe jihadiștii din gruparea islamistă ISIS drept „o gunoaie teroriste”, acuzând gruparea că „vizează și ucide cu brutalitate, în principal, creștini nevinovați”.

Trump a declarat că armata americană „a executat numeroase atacuri perfecte”, în timp ce Comandamentul SUA pentru Africa (Africom) a raportat ulterior că atacul de joi a fost efectuat în coordonare cu Nigeria în statul Sokoto.

Ministrul nigerian de externe, Yusuf Maitama Tuggar, a declarat pentru BBC că a fost o „operațiune comună” care vizează „teroriștii” și că „nu are nicio legătură cu o anumită religie”.

Tuggar nu a exclus alte atacuri, spunând că acestea depind de „deciziile care urmează să fie luate de conducerea celor două țări”.

În postarea sa de joi seară pe Truth Social, Trump a declarat că „sub conducerea mea, țara noastră nu va permite terorismului islamic radical să prospere”.

În noiembrie, Trump a ordonat armatei americane să se pregătească pentru acțiuni în Nigeria pentru a combate grupările militante islamiste, în condițiile în care acuzațiile de genocid împotriva creștinilor din Nigeria au circulat în ultimele la Washington.

Între timp, secretarul Departamentului de Război, Pete Hegseth, a declarat joi că este „recunoscător pentru sprijinul și cooperarea guvernului nigerian”.

„Președintele a fost clar luna trecută: uciderea creștinilor nevinovați din Nigeria (și din alte părți) trebuie să înceteze”, a mai spus Hegseth. „Crăciun fericit!”, a încheiat el.

Departamentul de Război al SUA a publicat ulterior un scurt videoclip neclasificat care părea să arate o rachetă lansată de pe o navă militară.

Vineri dimineață, Ministerul de Externe nigerian a declarat într-un comunicat că autoritățile țării „rămân angajate într-o cooperare structurată în materie de securitate cu partenerii internaționali, inclusiv Statele Unite ale Americii, pentru a aborda amenințarea persistentă a terorismului și extremismului violent.

„Acest lucru a dus la lovituri precise asupra țintelor teroriste din Nigeria prin atacuri aeriene în nord-vest”, se arată în comunicat. Consilierul prezidențial Daniel Bwala a declarat că Nigeria ar primi cu bucurie ajutorul SUA în combaterea insurgenților islamiști, dar a menționat că este o țară „suverană”.

Trump a anunțat anterior că a declarat Nigeria „țară de îngrijorare deosebită” din cauza „amenințării existențiale” la adresa populației sale creștine.

Aceasta este o denumire utilizată de Departamentul de Stat al SUA care prevede sancțiuni împotriva țărilor „angajate în încălcări grave ale libertății religioase”.